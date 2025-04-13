Центробанк начинает забирать 5-тысячные купюры, которые есть у россиян — процесс начался
В России продолжается поэтапное обновление бумажных денег. Уже изменились купюры номиналом 100 и 5000 рублей, а скоро появятся новые версии 1000 и 500 рублей. Это делается не только ради нового дизайна — основная цель — усилить защиту от подделок и сделать банкноты более удобными и современными.
Зачем нужно обновление?
Во многих странах деньги обновляют примерно раз в 10–15 лет. Это помогает защититься от фальшивомонетчиков — современные технологии позволяют внедрять такие элементы, которые практически невозможно подделать. Одновременно с этим обновляется и внешний вид: банкноты становятся более понятными, но при этом сохраняют привычные черты, чтобы люди легко узнавали их в обращении.
Как проходит замена купюр?
Процесс замены долгий и проходит поэтапно:
Новые деньги печатают на Гознаке.
Затем их передают Центробанку.
После этого банкноты поступают в обычные банки.
А уже оттуда — в банкоматы и кассы.
Важно: старые и новые купюры используются одновременно, и старые остаются действующими до полного износа.
Сколько «живут» банкноты?
Мелкие купюры (до 100 рублей) служат около 3 лет — они чаще всего участвуют в покупках и быстро изнашиваются.
Крупные номиналы (1000, 5000 рублей) могут «жить» до 10 лет и дольше, так как используются реже и к ним относятся аккуратнее.
Когда деньги приходят в банк, их сортируют. Изношенные банкноты отправляют обратно в Центробанк — там их уничтожают и заменяют новыми.
Таким образом, обновление банкнот — это часть глобального процесса по повышению надёжности и удобства наличных расчетов. Новые купюры становятся безопаснее, долговечнее и современнее, пишет КП.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец