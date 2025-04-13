Центробанк начинает забирать 5-тысячные купюры, которые есть у россиян — процесс начался

В России продолжается поэтапное обновление бумажных денег. Уже изменились купюры номиналом 100 и 5000 рублей, а скоро появятся новые версии 1000 и 500 рублей. Это делается не только ради нового дизайна — основная цель — усилить защиту от подделок и сделать банкноты более удобными и современными.

Зачем нужно обновление?

Во многих странах деньги обновляют примерно раз в 10–15 лет. Это помогает защититься от фальшивомонетчиков — современные технологии позволяют внедрять такие элементы, которые практически невозможно подделать. Одновременно с этим обновляется и внешний вид: банкноты становятся более понятными, но при этом сохраняют привычные черты, чтобы люди легко узнавали их в обращении.

Как проходит замена купюр?

Процесс замены долгий и проходит поэтапно:

Новые деньги печатают на Гознаке. Затем их передают Центробанку. После этого банкноты поступают в обычные банки. А уже оттуда — в банкоматы и кассы.

Важно: старые и новые купюры используются одновременно, и старые остаются действующими до полного износа.

Сколько «живут» банкноты?

Мелкие купюры (до 100 рублей) служат около 3 лет — они чаще всего участвуют в покупках и быстро изнашиваются.

Крупные номиналы (1000, 5000 рублей) могут «жить» до 10 лет и дольше, так как используются реже и к ним относятся аккуратнее.

Когда деньги приходят в банк, их сортируют. Изношенные банкноты отправляют обратно в Центробанк — там их уничтожают и заменяют новыми.

Таким образом, обновление банкнот — это часть глобального процесса по повышению надёжности и удобства наличных расчетов. Новые купюры становятся безопаснее, долговечнее и современнее, пишет КП.