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Центробанк изымает 5-тысячные купюры, которые есть у россиян — процесс начался

В России обновляют банкноты — скоро появятся но...

nn.mk.ru

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В стране продолжается масштабное обновление бумажных денег. После редизайна купюр номиналом 100 и 5000 рублей, в ближайшее время в оборот поступят модернизированные версии банкнот в 1000 и 500 рублей.

Об этом сообщают в Банке России, подчеркивая, что обновление направлено на повышение защиты от подделок и улучшение внешнего вида.

Такой подход не нов — в мире принято пересматривать оформление денежных знаков каждые 10–15 лет. С развитием технологий появляется возможность внедрять более совершенные элементы защиты: скрытые изображения, голограммы и другие детали, распознаваемые специальным оборудованием.

Вместе с этим купюры получают свежий дизайн.

Несмотря на изменения, авторы стараются сохранить преемственность, чтобы новые банкноты были легко узнаваемыми. Новые версии вводятся постепенно: сначала они печатаются на Гознаке, потом распространяются через Центральный банк и далее — в коммерческие банки, банкоматы и кассы.

Срок службы банкнот зависит от их номинала.

Например, бумажные деньги мелкого достоинства, которые чаще используются в повседневной жизни, изнашиваются быстрее — обычно их заменяют каждые 2–3 года. Крупные купюры служат дольше — иногда до 10 лет, так как ими расплачиваются реже и относятся к ним более аккуратно.

Старые и поврежденные купюры изымаются из оборота по мере износа. Коммерческие банки сортируют наличность, отбирая ветхие экземпляры, которые затем передаются в Центробанк на утилизацию, сообщает sevastopolmedia.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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