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Центр обработки данных билайн первым в России прошел сертификацию по системе «зеленого строительства»

Ярославский технический центр ПАО «ВымпелКом» п...

Фото: пресс-служба билайна

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Ярославский технический центр ПАО «ВымпелКом» получил «Золото» в системе экологической сертификации «GREEN ZOOM Центры обработки данных» и стал первым в России центром обработки данных (ЦОД), прошедшим сертификацию на соответствие национальному стандарту «зеленого строительства» в «Научно-исследовательском Институте устойчивого развития в строительстве» (АНО «НИИУРС»).

Оценка включала изучение документации и очный аудит по целому комплексу показателей экологического воздействия деятельности ЦОД и эффективности внедрения зеленых технологий.

Полученный сертификат подтверждает высокий уровень управления экологическими аспектами в следующих областях:

  • энерго- и водоэффективность, эффективное управление природными ресурсами;
  • непрерывность и отказоустойчивость работы стратегического объекта;
  • снижение нагрузки на окружающую среду и минимизация негативного воздействия в результате операционной деятельности;
  • учет региональных климатических особенностей;
  • учет выбросов парниковых газов и технологии, влияющие на его уменьшение;
  • прозрачность в управленческих процессах;
  • забота о сотрудниках, обеспечение высокого качества внутренней среды.

Мировые тренды развития центров обработки данных принимают во внимание растущее энергопотребление вследствие кратного роста обрабатываемой информации, увеличения доли виртуальных сервисов, стремительного развития технологий искусственного интеллекта и больших данных и, как следствие, оборудования и технологий, обеспечивающих защиту от кибератак. По оценкам исследований Международного энергетического агентства (МЭА) дата-центры уже к 2026 году будут потреблять в два раза больше электроэнергии, чем в 2023 году, а значит, выбросов станет больше.

Ярославский технический центр ПАО «ВымпелКом» спроектирован с учетом растущих потребностей бизнеса, имеет 3 независимых ввода волоконно-оптических линий связи и по стандартам надежности соответствует уровню Tier III. Объект оснащен зелеными технологическими модулями, позволяющими повысить энергоэффективность на 48% и сократить выбросы парниковых газов на 5 тыс. тонн в год.

Для подтверждения такой высокой эффективности проектных решений для Ярославского технического центра было произведено энергомоделирование. Энергетическая модель ЦОД представляет собой всесторонний подход к повышению энергоэффективности и сокращению углеродных выбросов. Она фокусируется на оптимизации энергопотребления оборудования, внедрении высокотехнологичных источников бесперебойного питания и передовых систем охлаждения и вентиляции.

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора ПАО «ВымпелКом», технический блок:
«Мы продолжаем изучать и внедрять опыт мировой телеком индустрии в контексте направления GreenTech – инфраструктурных зеленых технологий, возможностей экономики замкнутого цикла и разработки цифровых продуктов для решения экологических задач. В 2022 году мы завершили внедрение зеленых модулей в технологическое сердце нашей компании – центр обработки данных в г. Ярославле, и теперь наблюдаем долговременный позитивный эффект в виде ежегодного сокращения выбросов СО2-экв. Высокая оценка национального центра сертификации зеленого строительства, разработанное при участии экспертов Ассоциации участников отрасли ЦОД – важное свидетельство правильности выбранного направления и вложенных усилий».

Вера Бурцева, директор АНО «НИИУРС»:
«Наш Институт – разработчик национальной рейтинговый системы устойчивого развития в строительстве GREEN ZOOM. Мы занимаемся оценкой объектов на предмет внедрения устойчивого развития – экологичных, природоподобных, энерго- и водоэффективных решений уже более 10 лет, тем самым импортозамещаем подобные иностранные системы. В линейке - 9 стандартов, один из которых – как раз инструмент для сертификации ЦОД. Для нас особенно ценно, что такой крупный партнер, как билайн оказал свое доверие и первым в России прошел оценку ЦОДа, подтвердив снижение энергоемкости ЦОД и выбросов СО2-экв. цифрами».

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