Цена одной ошибки: на переговорах Европа потеряла проект «Украина» навсегда
static.ren.tv
Недавняя встреча в Стамбуле между представителями России и Украины вызвала широкий отклик в международном сообществе.
Комментаторы обсуждают не столько конкретные договорённости, сколько сам факт возобновления прямого диалога.
Символический поворот
Аналитики отмечают, что возвращение сторон за стол переговоров может изменить подход Запада к конфликту. До этого момента многие политические лидеры придерживались жёсткой позиции о невозможности переговоров до выполнения определённых условий.
Реакция Запада
The American Conservative назвал встречу «важным сигналом» и призвал США поощрять продолжение диалога.
Некоторые комментаторы утверждают, что это может свидетельствовать о смещении акцентов во внешней политике США и ЕС.
Роль США
По информации российских СМИ, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы обмена пленными и подготовки к потенциальному перемирию. Ожидается и возможный контакт между президентами России и США.
Что дальше
Политологи подчёркивают: несмотря на продолжающиеся боевые действия, сам факт переговоров может стать основой для переформатирования отношений между сторонами конфликта. Однако говорить о стабильном урегулировании пока рано — многое зависит от позиций Киева, Вашингтона и Брюсселя, сообщает dzen.
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