Недавняя встреча в Стамбуле между представителями России и Украины вызвала широкий отклик в международном сообществе.

Комментаторы обсуждают не столько конкретные договорённости, сколько сам факт возобновления прямого диалога.

Символический поворот

Аналитики отмечают, что возвращение сторон за стол переговоров может изменить подход Запада к конфликту. До этого момента многие политические лидеры придерживались жёсткой позиции о невозможности переговоров до выполнения определённых условий.

Реакция Запада

The American Conservative назвал встречу «важным сигналом» и призвал США поощрять продолжение диалога.

Некоторые комментаторы утверждают, что это может свидетельствовать о смещении акцентов во внешней политике США и ЕС.

Роль США

По информации российских СМИ, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы обмена пленными и подготовки к потенциальному перемирию. Ожидается и возможный контакт между президентами России и США.

Что дальше

Политологи подчёркивают: несмотря на продолжающиеся боевые действия, сам факт переговоров может стать основой для переформатирования отношений между сторонами конфликта. Однако говорить о стабильном урегулировании пока рано — многое зависит от позиций Киева, Вашингтона и Брюсселя, сообщает dzen.