Чемпионка России по хайдайвингу 23-летняя Лейла Салямова погибла в ДТП

Чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова погибла в автомобильной аварии в возрасте 23 лет, сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства спорта Республики Татарстан.

"Лейла Салямова погибла в автомобильной аварии", – заявили в ведомстве.

Салямова в 2021 году стала чемпионкой России по хайдайвингу, была членом сборной России по хайдайвингу.

Сообщается также, что авария случилась 12 января в Карелии.

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин также подтвердил трагедию.