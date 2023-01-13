Чемпионка России по хайдайвингу 23-летняя Лейла Салямова погибла в ДТП
Фото: РБК
Чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова погибла в автомобильной аварии в возрасте 23 лет, сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства спорта Республики Татарстан.
"Лейла Салямова погибла в автомобильной аварии", – заявили в ведомстве.
Салямова в 2021 году стала чемпионкой России по хайдайвингу, была членом сборной России по хайдайвингу.
Сообщается также, что авария случилась 12 января в Карелии.
Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин также подтвердил трагедию.
"Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники. Выражаю соболезнования им всем", - сказал руководитель федерации.