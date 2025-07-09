Чем следует подкормить лук и чеснок в середине июля, чтобы защитить желтеющие перья: метода агронома

С приходом жаркой погоды лук и чеснок требуют особого ухода. Высокие температуры и активное солнце могут вызвать стресс у растений, что приведет к ухудшению их состояния.

Чтобы обеспечить хороший урожай, важно правильно ухаживать за этими культурами в июне.

1. Подкормка в жару

Частые поливы могут вымывать азот из почвы, что ослабляет растения и вызывает пожелтение листьев. Чтобы поддержать здоровье чеснока и лука, необходимо обеспечить их нужными питательными веществами. Агроном Людмила Шубина советует использовать азотные удобрения в умеренных дозах.

Если у вас нет минеральных удобрений, можно приготовить травяной настой с мочевиной. Для этого:

Залейте свежескошенную траву водой.

Добавьте 1 ст. л. мочевины.

Дайте настояться в течение недели, а затем разбавьте раствор и используйте для полива грядок.

2. Почему желтеют листья?

Жаркая погода и сильное солнце могут вызывать стресс у растений, и в результате желтеют листья. Причины могут быть различными:

Недостаток азота и других микроэлементов в почве.

Вредители, например, луковая муха, которая повреждает корни и стебли, ухудшая здоровье растения.

3. Как защититься от луковой мухи?

Чтобы предотвратить нападение луковой мухи, соблюдайте севооборот — не высаживайте лук на одном месте несколько лет подряд. Также используйте следующие методы защиты:

Присыпайте грядки золой или смесью золы с табачной пылью, которые эффективно отпугивают насекомых.

Регулярно поливайте растения аммиачной водой (1 стакан аммиака на 10 литров воды) 2–3 раза в месяц, чтобы предотвратить заражение вредителями.

4. Правильный полив и уход

Полив должен быть нечастым, но обильным. Примерно раз в неделю будет достаточно. Такой режим помогает поддерживать здоровье корневой системы и предотвращает застой воды.

Не забывайте также про рыхление почвы — оно насыщает её кислородом, удерживает влагу и предотвращает образование корки на поверхности. Это улучшает структуру почвы и способствует лучшему росту растений.

Мульчирование — ещё один важный момент. Покройте грядки соломой, опавшими листьями или компостом. Мульча сохранит влагу в почве и снизит рост сорняков.

Следуя этим простым, но эффективным советам, вы сможете защитить чеснок и лук от жаркой погоды, вредителей и нехватки питательных веществ. Это гарантирует вам здоровый урожай, даже в самые жаркие летние месяцы.