Чем следует подкормить лук и чеснок в начале июля, чтобы защитить желтеющие перья: метода агронома
Жаркие летние месяцы — это период, когда чеснок и лук нуждаются в особом уходе. Подсолнечные лучи и частые поливы могут ослабить растения и привести к пожелтению листьев.
Агроном Людмила Шубина делится полезными рекомендациями по уходу за этими культурами в условиях жары.
1. Подкормка в жару
Поливы вымывают азот, что может привести к ухудшению состояния растений. Используйте азотные удобрения в умеренных дозах, чтобы избежать пожелтения листьев и ослабления растений.
Если минеральных удобрений нет, сделайте травяной настой с мочевиной:
Залейте свежескошенную траву водой.
Добавьте 1 ст. л. мочевины, дайте настояться неделю.
Разбавьте и поливайте растения.
2. Почему листья желтеют?
Жара и прямое солнце могут привести к пожелтению листьев. Причины этого:
Недостаток питательных веществ.
Вредители, например, луковая муха, атакующие корни и стебли.
3. Как бороться с луковой мухой?
Используйте севооборот, чтобы не сажать лук на одном месте несколько лет. Также присыпайте грядки золой или смесью золы с табачной пылью, чтобы отпугнуть насекомых. Поливайте растения аммиачной водой для профилактики вредителей.
4. Правильный полив и уход
Поливайте растения нечасто, но обильно (раз в неделю), чтобы поддержать корневую систему. Рыхлите почву и не забывайте про мульчирование — это сохранит влагу и предотвратит рост сорняков.
С правильным уходом за чесноком и луком, соблюдая советы Людмилы Шубиной, ваш урожай будет здоровым и крепким, даже в самые жаркие дни лета.
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