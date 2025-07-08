Чем следует подкормить лук и чеснок в начале июля, чтобы защитить желтеющие перья: метода агронома

Жаркие летние месяцы — это период, когда чеснок и лук нуждаются в особом уходе. Подсолнечные лучи и частые поливы могут ослабить растения и привести к пожелтению листьев.

Агроном Людмила Шубина делится полезными рекомендациями по уходу за этими культурами в условиях жары.

1. Подкормка в жару

Поливы вымывают азот, что может привести к ухудшению состояния растений. Используйте азотные удобрения в умеренных дозах, чтобы избежать пожелтения листьев и ослабления растений.

Если минеральных удобрений нет, сделайте травяной настой с мочевиной:

Залейте свежескошенную траву водой.

Добавьте 1 ст. л. мочевины, дайте настояться неделю.

Разбавьте и поливайте растения.

2. Почему листья желтеют?

Жара и прямое солнце могут привести к пожелтению листьев. Причины этого:

Недостаток питательных веществ.

Вредители, например, луковая муха, атакующие корни и стебли.

3. Как бороться с луковой мухой?

Используйте севооборот, чтобы не сажать лук на одном месте несколько лет. Также присыпайте грядки золой или смесью золы с табачной пылью, чтобы отпугнуть насекомых. Поливайте растения аммиачной водой для профилактики вредителей.

4. Правильный полив и уход

Поливайте растения нечасто, но обильно (раз в неделю), чтобы поддержать корневую систему. Рыхлите почву и не забывайте про мульчирование — это сохранит влагу и предотвратит рост сорняков.

С правильным уходом за чесноком и луком, соблюдая советы Людмилы Шубиной, ваш урожай будет здоровым и крепким, даже в самые жаркие дни лета.