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Чем следует подкормить лук и чеснок в начале июля, чтобы спасти желтеющие перья: метода агронома

Жаркая погода и частый полив могут негативно ск...

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Жаркая погода и регулярные поливы могут стать проблемой для чеснока и лука в июне. Эти культуры чувствительны к высокому уровню температуры и активному солнцу, что может привести к стрессу и ухудшению их состояния.

Агроном Людмила Шубина поделилась своими рекомендациями, как ухаживать за луком и чесноком в жаркое время года, чтобы сохранить здоровый урожай.

1. Подкормка в жару

Частые поливы могут вымывать азот из почвы, что ослабляет растения и может привести к пожелтению их листьев. Чтобы поддержать их силы, важно обеспечить чесноку и луку необходимое количество питательных веществ. Для этого используйте азотные удобрения в умеренных дозах, строго следуя инструкции.

Если у вас нет минеральных удобрений, можно сделать травяной настой с мочевиной. Для этого:

  • Залейте свежескошенную траву водой.
  • Добавьте 1 ст. л. мочевины.
  • Дайте настояться в течение недели и используйте для полива грядок, разбавляя раствор.

2. Почему желтеют листья?

Жара и активное солнце могут вызвать стресс у растений. Кроме того, пожелтение листьев может быть связано с несколькими факторами:

  • Недостаток азота и других микроэлементов.
  • Вредители, такие как луковая муха, которая повреждает корни и стебли.

3. Как защититься от луковой мухи?

Для защиты от луковой мухи соблюдайте севооборот, чтобы не сажать лук на одном месте несколько лет подряд. Также используйте следующие методы:

  • Присыпайте грядки золой или смесью золы с табачной пылью, которые отпугивают насекомых.
  • Регулярно поливайте растения аммиачной водой (1 стакан аммиака на 10 литров воды) 2–3 раза в месяц, чтобы предотвратить заражение вредителями.

4. Правильный полив и уход

  • Полив должен быть нечастым, но обильным — примерно раз в неделю. Такой режим полива помогает поддерживать здоровье корневой системы и предотвращает застой воды.
  • Также важно рыхлить почву для её насыщения кислородом и удержания влаги. Это предотвратит образование корки на поверхности почвы и улучшит её структуру.
  • Не забывайте о мульчировании: покройте грядки соломой, опавшими листьями или компостом. Мульча сохранит влагу в почве и снизит рост сорняков.

Следуя этим простым советам, вы сможете защитить чеснок и лук от жаркой погоды, вредителей и нехватки питательных веществ, гарантируя здоровый урожай даже в самых сложных условиях лета.

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