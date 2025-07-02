Чем следует подкормить лук и чеснок в начале июля, чтобы спасти желтеющие перья: метода агронома
Жаркая погода и регулярные поливы могут стать проблемой для чеснока и лука в июне. Эти культуры чувствительны к высокому уровню температуры и активному солнцу, что может привести к стрессу и ухудшению их состояния.
Агроном Людмила Шубина поделилась своими рекомендациями, как ухаживать за луком и чесноком в жаркое время года, чтобы сохранить здоровый урожай.
1. Подкормка в жару
Частые поливы могут вымывать азот из почвы, что ослабляет растения и может привести к пожелтению их листьев. Чтобы поддержать их силы, важно обеспечить чесноку и луку необходимое количество питательных веществ. Для этого используйте азотные удобрения в умеренных дозах, строго следуя инструкции.
Если у вас нет минеральных удобрений, можно сделать травяной настой с мочевиной. Для этого:
- Залейте свежескошенную траву водой.
- Добавьте 1 ст. л. мочевины.
- Дайте настояться в течение недели и используйте для полива грядок, разбавляя раствор.
2. Почему желтеют листья?
Жара и активное солнце могут вызвать стресс у растений. Кроме того, пожелтение листьев может быть связано с несколькими факторами:
- Недостаток азота и других микроэлементов.
- Вредители, такие как луковая муха, которая повреждает корни и стебли.
3. Как защититься от луковой мухи?
Для защиты от луковой мухи соблюдайте севооборот, чтобы не сажать лук на одном месте несколько лет подряд. Также используйте следующие методы:
- Присыпайте грядки золой или смесью золы с табачной пылью, которые отпугивают насекомых.
- Регулярно поливайте растения аммиачной водой (1 стакан аммиака на 10 литров воды) 2–3 раза в месяц, чтобы предотвратить заражение вредителями.
4. Правильный полив и уход
- Полив должен быть нечастым, но обильным — примерно раз в неделю. Такой режим полива помогает поддерживать здоровье корневой системы и предотвращает застой воды.
- Также важно рыхлить почву для её насыщения кислородом и удержания влаги. Это предотвратит образование корки на поверхности почвы и улучшит её структуру.
- Не забывайте о мульчировании: покройте грядки соломой, опавшими листьями или компостом. Мульча сохранит влагу в почве и снизит рост сорняков.
Следуя этим простым советам, вы сможете защитить чеснок и лук от жаркой погоды, вредителей и нехватки питательных веществ, гарантируя здоровый урожай даже в самых сложных условиях лета.
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