Чем следует подкормить лук и чеснок в июне, чтобы спасти желтеющие перья: метода агронома

Как сохранить чеснок и лук в жару: советы агронома по уходу в июне

Высокие температуры и частый полив могут негативно сказаться на состоянии чеснока и лука. Что делать, чтобы растения не пожелтели и не погибли? Агроном Людмила Шубина поделилась важными рекомендациями.

Подкормка чеснока и лука в июне

Частые поливы летом могут вымывать азот из верхних слоёв почвы, что затрудняет усвоение питательных веществ растениями. Людмила Шубина, агроном и кандидат сельскохозяйственных наук, рекомендует добавить удобрения с азотом в ограниченных дозах. Важно соблюдать дозировку, указанную на упаковке, чтобы не навредить растениям.

Основное удобрение обычно проводится при посадке и в мае, однако в условиях жаркого лета нужно корректировать подход. Правильная подкормка обеспечит здоровый рост чеснока и лука.

Причины пожелтения пера у лука и чеснока

Пожелтение пера у этих растений может быть вызвано несколькими факторами:

Жаркая погода и палящее солнце — растения испытывают стресс из-за высоких температур.

Нехватка питательных веществ, особенно азота.

Вредители, например, луковая муха, могут повредить растения.

Если у вас нет минеральных удобрений, можно приготовить настой из сброженной травы. Для этого:

Наполните половину ведра свежей травой,

Залейте водой и добавьте столовую ложку мочевины.

Настаивайте раствор неделю, затем разводите его и поливайте растения.

Как бороться с луковой мухой

Луковая муха — это серьёзная угроза для урожая. Чтобы справиться с ней:

Севооборот — не сажайте лук на одной грядке второй год подряд.

Опудривание — используйте золу или смесь табачной пыли с золой раз в 1-2 недели.

Аммиачная вода — растворите стакан аммиачной воды в 10 литрах воды и поливайте грядки 2-3 раза в месяц.

Если обнаружены повреждённые луковицы, немедленно удалите их, чтобы не допустить распространения вредителей.

Уход за луком и чесноком в жару

Лук плохо переносит перепады влажности, особенно в сочетании с жарой. Не стоит слишком часто поливать, рассчитывая на предотвращение пересыхания почвы. Лучше поливать обильно раз в неделю, чтобы вода оставалась на поверхности.

Рыхление почвы помогает удерживать влагу и насыщать почву кислородом.

Мульчирование предотвращает быстрое испарение влаги и рост сорняков.

Чтобы сохранить чеснок и лук здоровыми в жару, важно правильно подкармливать растения, контролировать полив и защищать их от вредителей. Следуя рекомендациям Людмилы Шубиной, можно избежать пожелтения и обеспечить хороший урожай даже в условиях жаркого лета.