Чем следует подкормить лук и чеснок в июне, чтобы спасти желтеющие перья: метода агронома
Как сохранить чеснок и лук в жару: советы агронома по уходу в июне
Высокие температуры и частый полив могут негативно сказаться на состоянии чеснока и лука. Что делать, чтобы растения не пожелтели и не погибли? Агроном Людмила Шубина поделилась важными рекомендациями.
Подкормка чеснока и лука в июне
Частые поливы летом могут вымывать азот из верхних слоёв почвы, что затрудняет усвоение питательных веществ растениями. Людмила Шубина, агроном и кандидат сельскохозяйственных наук, рекомендует добавить удобрения с азотом в ограниченных дозах. Важно соблюдать дозировку, указанную на упаковке, чтобы не навредить растениям.
Основное удобрение обычно проводится при посадке и в мае, однако в условиях жаркого лета нужно корректировать подход. Правильная подкормка обеспечит здоровый рост чеснока и лука.
Причины пожелтения пера у лука и чеснока
Пожелтение пера у этих растений может быть вызвано несколькими факторами:
- Жаркая погода и палящее солнце — растения испытывают стресс из-за высоких температур.
- Нехватка питательных веществ, особенно азота.
- Вредители, например, луковая муха, могут повредить растения.
Если у вас нет минеральных удобрений, можно приготовить настой из сброженной травы. Для этого:
- Наполните половину ведра свежей травой,
- Залейте водой и добавьте столовую ложку мочевины.
- Настаивайте раствор неделю, затем разводите его и поливайте растения.
Как бороться с луковой мухой
Луковая муха — это серьёзная угроза для урожая. Чтобы справиться с ней:
- Севооборот — не сажайте лук на одной грядке второй год подряд.
- Опудривание — используйте золу или смесь табачной пыли с золой раз в 1-2 недели.
- Аммиачная вода — растворите стакан аммиачной воды в 10 литрах воды и поливайте грядки 2-3 раза в месяц.
Если обнаружены повреждённые луковицы, немедленно удалите их, чтобы не допустить распространения вредителей.
Уход за луком и чесноком в жару
Лук плохо переносит перепады влажности, особенно в сочетании с жарой. Не стоит слишком часто поливать, рассчитывая на предотвращение пересыхания почвы. Лучше поливать обильно раз в неделю, чтобы вода оставалась на поверхности.
Рыхление почвы помогает удерживать влагу и насыщать почву кислородом.
Мульчирование предотвращает быстрое испарение влаги и рост сорняков.
Чтобы сохранить чеснок и лук здоровыми в жару, важно правильно подкармливать растения, контролировать полив и защищать их от вредителей. Следуя рекомендациям Людмилы Шубиной, можно избежать пожелтения и обеспечить хороший урожай даже в условиях жаркого лета.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец