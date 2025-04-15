Чем подкормить малину в апреле 2025 года, чтобы летом собирать ящики ягод
YouTube
Апрель — важнейший месяц для всех, кто мечтает о ведрах сочной, сладкой малины. Именно в это время растения пробуждаются после зимы, а значит — нуждаются в заботе и питании.
Грамотная весенняя подкормка способна превратить обычный куст в настоящую ягодную фабрику.
Зачем подкармливать малину весной
После холодов кусты ослаблены, почва истощена, а корневая система теряет запасы. Если вовремя не восполнить дефицит питательных веществ, ждать хорошего урожая не приходится.
Подкормка в апреле помогает:
- стимулировать рост новых побегов;
- укрепить корни;
- повысить устойчивость к болезням;
- заложить больше цветочных почек.
Лучшие удобрения для малины в апреле 2025 года
- Азот — для старта роста
Первые тёплые дни — время «запустить» кусты. Азот помогает быстро нарастить листву и зелёную массу.
- Аммиачная селитра — 30–40 г на 1 м²
- Мочевина (карбамид) — 15–20 г на 10 л воды
Используйте вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов.
- Органика — питание и здоровье почвы
Органические удобрения работают не только на урожай, но и улучшают структуру земли.
- Перепревший навоз или компост — 1 ведро на 1 м²
- Настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20)
- Древесная зола — до 200 г под каждый куст
- Комплексные удобрения — всё в одном пакете
Если нет желания возиться с расчётами, подойдут готовые минеральные комплексы для ягодных кустов — их просто вносить и легко контролировать дозу.
Как правильно внести подкормку
- Уберите старую мульчу, сорняки и мусор вокруг кустов.
- Распределите удобрения по инструкции, не превышая норм.
- Обильно полейте водой — это поможет веществам попасть к корням.
Замульчируйте свежей соломой, торфом или перегноем — влага дольше сохранится, и сорняки не появятся, сообщает sevastopolmedia.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец