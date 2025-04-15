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Чем подкормить малину в апреле 2025 года, чтобы летом собирать ящики ягод

Апрель — идеальное время для подкормки малины

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Апрель — важнейший месяц для всех, кто мечтает о ведрах сочной, сладкой малины. Именно в это время растения пробуждаются после зимы, а значит — нуждаются в заботе и питании.

Грамотная весенняя подкормка способна превратить обычный куст в настоящую ягодную фабрику.

Зачем подкармливать малину весной

После холодов кусты ослаблены, почва истощена, а корневая система теряет запасы. Если вовремя не восполнить дефицит питательных веществ, ждать хорошего урожая не приходится.

Подкормка в апреле помогает:

  • стимулировать рост новых побегов;
  • укрепить корни;
  • повысить устойчивость к болезням;
  • заложить больше цветочных почек.

Лучшие удобрения для малины в апреле 2025 года

  • Азот — для старта роста

Первые тёплые дни — время «запустить» кусты. Азот помогает быстро нарастить листву и зелёную массу.

  • Аммиачная селитра — 30–40 г на 1 м²
  • Мочевина (карбамид) — 15–20 г на 10 л воды

Используйте вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов.

  • Органика — питание и здоровье почвы

Органические удобрения работают не только на урожай, но и улучшают структуру земли.

  • Перепревший навоз или компост — 1 ведро на 1 м²
  • Настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20)
  • Древесная зола — до 200 г под каждый куст
  • Комплексные удобрения — всё в одном пакете

Если нет желания возиться с расчётами, подойдут готовые минеральные комплексы для ягодных кустов — их просто вносить и легко контролировать дозу.

Как правильно внести подкормку

  • Уберите старую мульчу, сорняки и мусор вокруг кустов.
  • Распределите удобрения по инструкции, не превышая норм.
  • Обильно полейте водой — это поможет веществам попасть к корням.

Замульчируйте свежей соломой, торфом или перегноем — влага дольше сохранится, и сорняки не появятся, сообщает sevastopolmedia.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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