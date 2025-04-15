Чем подкормить малину в апреле 2025 года, чтобы летом собирать ящики ягод

Апрель — важнейший месяц для всех, кто мечтает о ведрах сочной, сладкой малины. Именно в это время растения пробуждаются после зимы, а значит — нуждаются в заботе и питании.

Грамотная весенняя подкормка способна превратить обычный куст в настоящую ягодную фабрику.

Зачем подкармливать малину весной

После холодов кусты ослаблены, почва истощена, а корневая система теряет запасы. Если вовремя не восполнить дефицит питательных веществ, ждать хорошего урожая не приходится.

Подкормка в апреле помогает:

стимулировать рост новых побегов;

укрепить корни;

повысить устойчивость к болезням;

заложить больше цветочных почек.

Лучшие удобрения для малины в апреле 2025 года

Азот — для старта роста

Первые тёплые дни — время «запустить» кусты. Азот помогает быстро нарастить листву и зелёную массу.

Аммиачная селитра — 30–40 г на 1 м²

Мочевина (карбамид) — 15–20 г на 10 л воды

Используйте вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов.

Органика — питание и здоровье почвы

Органические удобрения работают не только на урожай, но и улучшают структуру земли.

Перепревший навоз или компост — 1 ведро на 1 м²

Настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20)

Древесная зола — до 200 г под каждый куст

Комплексные удобрения — всё в одном пакете

Если нет желания возиться с расчётами, подойдут готовые минеральные комплексы для ягодных кустов — их просто вносить и легко контролировать дозу.

Как правильно внести подкормку

Уберите старую мульчу, сорняки и мусор вокруг кустов.

Распределите удобрения по инструкции, не превышая норм.

Обильно полейте водой — это поможет веществам попасть к корням.

Замульчируйте свежей соломой, торфом или перегноем — влага дольше сохранится, и сорняки не появятся, сообщает sevastopolmedia.