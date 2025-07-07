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Чем лучше подкормить лук и чеснок в начале июля, чтобы защитить желтеющие перья: метода агронома

С жарким июнем важно правильно ухаживать за чес...

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Июнь — это месяц активной жары, которая может затруднить выращивание чеснока и лука.

Чтобы растения не пострадали от высоких температур и частых поливов, агроном Людмила Шубина советует уделить особое внимание подкормке, защите от вредителей и правильному поливу.

1. Подкормка растений

При частых поливах азот вымывается из почвы, что приводит к ослаблению чеснока и лука. Чтобы избежать пожелтения листьев, важно правильно подкормить растения. Для этого используйте азотные удобрения в умеренных дозах.

Если у вас нет минеральных удобрений, можно сделать травяной настой с мочевиной:

  • Залейте свежескошенную траву водой.

  • Добавьте 1 ст. л. мочевины и оставьте на неделю.

  • Разбавьте раствор и поливайте растения.

2. Причины пожелтения листьев

Жаркое солнце может вызвать стресс у растений, что приводит к пожелтению листьев. Это также может быть связано с:

  • Недостатком питательных веществ, особенно азота.

  • Нападением вредителей, таких как луковая муха, которая повреждает корни и стебли.

3. Защита от луковой мухи

Чтобы избежать проблем с луковой мухой, соблюдайте севооборот и используйте следующие методы:

  • Присыпайте грядки золой или смесью золы с табачной пылью, что поможет отпугнуть вредителей.

  • Поливайте растения аммиачной водой (1 стакан аммиака на 10 литров воды) 2–3 раза в месяц.

4. Правильный уход и полив

Поливайте растения нечасто, но обильно, примерно раз в неделю. Это помогает избежать застойной воды и поддерживает здоровье корней. Также не забывайте рыхлить почву, чтобы она оставалась рыхлой и насыщенной кислородом.

Мульчирование поможет сохранить влагу в почве и уменьшить рост сорняков. Используйте солому, листья или компост для этого.

Правильный уход за чесноком и луком в жаркую погоду — залог хорошего урожая. Соблюдая рекомендации агронома Людмилы Шубиной, вы сможете защитить свои растения от стресса, вредителей и дефицита питательных веществ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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