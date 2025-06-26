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Чем лучше подкормить лук и чеснок в конце июня начале июля, чтобы спасти желтеющие перья: метода агронома

Как сохранить чеснок и лук в жару: советы агрон...

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Как сохранить чеснок и лук в жару: советы агронома для дачников в июне

Жаркая погода и частый полив могут стать проблемой для чеснока и лука, особенно в июне, когда растения подвержены стрессу от высокой температуры и активного солнца. Агроном Людмила Шубина поделилась советами, как ухаживать за этими культурами в жаркое время года, чтобы сохранить урожай.

1. Подкормка в жару

Частые поливы вымывают азот из почвы, что может ослабить растения и привести к пожелтению листьев. Важно обеспечить чесноку и луку достаточное количество питательных веществ. Для этого используйте азотные удобрения в ограниченных дозах, строго по инструкции.

Если у вас нет минеральных удобрений, можно приготовить травяной настой с мочевиной. Для этого:

  • Залейте свежую траву водой.
  • Добавьте 1 ст. л. мочевины.
  • Настойте смесь неделю и поливайте грядки разбавленным раствором.

2. Почему желтеют листья?

Жара и активное солнце вызывают стресс у растений. Кроме того, пожелтение может быть связано с:

  • Недостатком азота и других микроэлементов.
  • Вредителями, такими как луковая муха, которая повреждает корни и стебли.

3. Как защититься от луковой мухи

  • Соблюдайте севооборот — не сажайте лук на одном и том же месте из года в год.
  • Присыпайте грядки золой или смесью золы с табачной пылью — эти вещества отпугивают насекомых.
  • Регулярно поливайте растения аммиачной водой (1 стакан аммиака на 10 л воды) 2–3 раза в месяц, чтобы предотвратить вредоносных насекомых.

4. Правильный полив и уход

  • Поливайте растения нечасто, но обильно, примерно раз в неделю. Это помогает поддерживать корневую систему и предотвращает застой воды.
  • Рыхлите почву для насыщения кислородом и удержания влаги. Это также помогает предотвратить образование корки на поверхности почвы.
  • Мульчируйте грядки с помощью соломы, опавших листьев или компоста. Мульча поможет сохранить влагу в почве и уменьшит рост сорняков.

Следуя этим простым советам, вы сможете уберечь чеснок и лук от жаркой погоды, вредителей и недостатка питательных веществ, обеспечив здоровый урожай даже в самых сложных условиях лета.

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