Чем лучше подкормить лук и чеснок в конце июня начале июля, чтобы спасти желтеющие перья: метода агронома
Как сохранить чеснок и лук в жару: советы агронома для дачников в июне
Жаркая погода и частый полив могут стать проблемой для чеснока и лука, особенно в июне, когда растения подвержены стрессу от высокой температуры и активного солнца. Агроном Людмила Шубина поделилась советами, как ухаживать за этими культурами в жаркое время года, чтобы сохранить урожай.
1. Подкормка в жару
Частые поливы вымывают азот из почвы, что может ослабить растения и привести к пожелтению листьев. Важно обеспечить чесноку и луку достаточное количество питательных веществ. Для этого используйте азотные удобрения в ограниченных дозах, строго по инструкции.
Если у вас нет минеральных удобрений, можно приготовить травяной настой с мочевиной. Для этого:
- Залейте свежую траву водой.
- Добавьте 1 ст. л. мочевины.
- Настойте смесь неделю и поливайте грядки разбавленным раствором.
2. Почему желтеют листья?
Жара и активное солнце вызывают стресс у растений. Кроме того, пожелтение может быть связано с:
- Недостатком азота и других микроэлементов.
- Вредителями, такими как луковая муха, которая повреждает корни и стебли.
3. Как защититься от луковой мухи
- Соблюдайте севооборот — не сажайте лук на одном и том же месте из года в год.
- Присыпайте грядки золой или смесью золы с табачной пылью — эти вещества отпугивают насекомых.
- Регулярно поливайте растения аммиачной водой (1 стакан аммиака на 10 л воды) 2–3 раза в месяц, чтобы предотвратить вредоносных насекомых.
4. Правильный полив и уход
- Поливайте растения нечасто, но обильно, примерно раз в неделю. Это помогает поддерживать корневую систему и предотвращает застой воды.
- Рыхлите почву для насыщения кислородом и удержания влаги. Это также помогает предотвратить образование корки на поверхности почвы.
- Мульчируйте грядки с помощью соломы, опавших листьев или компоста. Мульча поможет сохранить влагу в почве и уменьшит рост сорняков.
Следуя этим простым советам, вы сможете уберечь чеснок и лук от жаркой погоды, вредителей и недостатка питательных веществ, обеспечив здоровый урожай даже в самых сложных условиях лета.
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