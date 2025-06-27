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Чем лучше подкормить лук и чеснок в конце июня начале июля, чтобы спасти желтеющие перья: лучший метода агронома

Узнайте, как ухаживать за чесноком и луком в жа...

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Как сохранить чеснок и лук в жару: советы агронома для дачников в июне

Жаркая погода и частые поливы могут стать настоящей проблемой для чеснока и лука, особенно в июне, когда растения подвержены стрессу от высокой температуры и активного солнца. Агроном Людмила Шубина поделилась полезными советами по уходу за этими культурами в жаркое время года, чтобы сохранить урожай.

1. Подкормка в жару

Частые поливы могут вымывать азот из почвы, что ослабляет растения и приводит к пожелтению листьев. Чтобы предотвратить это, важно обеспечить чесноку и луку достаточное количество питательных веществ. Для этого можно использовать азотные удобрения в ограниченных дозах, строго по инструкции.

Совет:

Если у вас нет минеральных удобрений, попробуйте приготовить травяной настой с мочевиной. Для этого:

  • Залейте свежую траву водой.
  • Добавьте 1 ст. л. мочевины.
  • Настойте смесь неделю, а затем поливайте грядки разбавленным раствором.

2. Почему желтеют листья?

Жара и активное солнце могут вызвать стресс у растений, что в свою очередь приводит к пожелтению листьев. Также пожелтение может быть связано с:

  • Недостатком азота и других микроэлементов.
  • Вредителями, такими как луковая муха, которая повреждает корни и стебли.

3. Как защититься от луковой мухи

Чтобы предотвратить появление луковой мухи:

  • Соблюдайте севооборот — не сажайте лук на одном месте из года в год.
  • Присыпайте грядки золой или смесью золы с табачной пылью — эти вещества отпугивают насекомых.
  • Регулярно поливайте растения аммиачной водой (1 стакан аммиака на 10 л воды) 2-3 раза в месяц, чтобы предотвратить вредоносных насекомых.

4. Правильный полив и уход

Поливайте растения не часто, но обильно — примерно раз в неделю. Это помогает поддерживать корневую систему и предотвращает застой воды. Также рекомендуется:

  • Рыхлить почву для насыщения кислородом и удержания влаги, а также для предотвращения образования корки на поверхности.
  • Мульчировать грядки с помощью соломы, опавших листьев или компоста. Мульча помогает сохранить влагу в почве и уменьшить рост сорняков.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете защитить чеснок и лук от жаркой погоды, вредителей и дефицита питательных веществ, что обеспечит вам здоровый урожай даже в самых сложных условиях лета.

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