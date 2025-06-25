Чем лучше подкормить лук и чеснок в конце июня, чтобы спасти желтеющие перья: метода агронома

Как сохранить чеснок и лук в жару: советы агронома для дачников в июне

Жаркая погода и частый полив могут привести к пожелтению и гибели чеснока и лука. Агроном Людмила Шубина рассказала, как ухаживать за растениями летом, чтобы сохранить урожай.

Подкормка в жару

Частые поливы вымывают азот из почвы, особенно в июне.

Используйте азотные удобрения в ограниченных дозах — строго по инструкции.

При отсутствии минеральных удобрений можно сделать травяной настой с мочевиной: залить свежую траву водой, добавить 1 ст. л. мочевины, настоять неделю и разбавленным раствором поливать грядки.

Почему желтеют листья?

Жара и активное солнце вызывают стресс у растений.

Недостаток азота и других микроэлементов.

Вредители, особенно луковая муха.

Как защититься от луковой мухи

Соблюдайте севооборот — не сажайте лук на одном месте.

Присыпайте грядки золой или смесью золы с табачной пылью.

Поливайте аммиачной водой: 1 стакан аммиака на 10 л воды — 2–3 раза в месяц.

Правильный полив и уход

Полив — нечасто, но обильно: раз в неделю.

Рыхлите почву для насыщения кислородом и удержания влаги.

Мульчируйте грядки, чтобы сохранить влажность и уменьшить рост сорняков.

Соблюдая эти простые советы, вы сможете уберечь лук и чеснок от жары и получить здоровый урожай в самых сложных условиях.