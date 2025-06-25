Чем лучше подкормить лук и чеснок в конце июня, чтобы спасти желтеющие перья: метода агронома
Как сохранить чеснок и лук в жару: советы агронома для дачников в июне
Жаркая погода и частый полив могут привести к пожелтению и гибели чеснока и лука. Агроном Людмила Шубина рассказала, как ухаживать за растениями летом, чтобы сохранить урожай.
Подкормка в жару
Частые поливы вымывают азот из почвы, особенно в июне.
Используйте азотные удобрения в ограниченных дозах — строго по инструкции.
При отсутствии минеральных удобрений можно сделать травяной настой с мочевиной: залить свежую траву водой, добавить 1 ст. л. мочевины, настоять неделю и разбавленным раствором поливать грядки.
Почему желтеют листья?
- Жара и активное солнце вызывают стресс у растений.
- Недостаток азота и других микроэлементов.
- Вредители, особенно луковая муха.
Как защититься от луковой мухи
- Соблюдайте севооборот — не сажайте лук на одном месте.
- Присыпайте грядки золой или смесью золы с табачной пылью.
- Поливайте аммиачной водой: 1 стакан аммиака на 10 л воды — 2–3 раза в месяц.
Правильный полив и уход
- Полив — нечасто, но обильно: раз в неделю.
- Рыхлите почву для насыщения кислородом и удержания влаги.
- Мульчируйте грядки, чтобы сохранить влажность и уменьшить рост сорняков.
Соблюдая эти простые советы, вы сможете уберечь лук и чеснок от жары и получить здоровый урожай в самых сложных условиях.
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