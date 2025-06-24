Чем лучше подкормить лук и чеснок в июне, чтобы спасти желтеющие перья: метода агронома

Как сохранить чеснок и лук в жару: советы агронома по уходу в июне

Высокие температуры и частый полив могут негативно сказаться на состоянии чеснока и лука. Чтобы растения не пожелтели и не погибли, важно соблюдать правильный уход. Агроном Людмила Шубина поделилась полезными рекомендациями.

Подкормка чеснока и лука в июне

Частые поливы летом могут вымывать азот из верхних слоёв почвы, затрудняя усвоение питательных веществ растениями. Агроном Людмила Шубина советует добавить удобрения с азотом, но в ограниченных дозах. Важно соблюдать дозировку, указанную на упаковке, чтобы не навредить растениям. Основное удобрение обычно проводится при посадке и в мае, но в жаркие летние месяцы нужно корректировать подход для поддержания здорового роста чеснока и лука.

Почему желтеют листья у лука и чеснока

Желтизна на перьях лука и чеснока может быть вызвана несколькими факторами:

Высокие температуры и солнце вызывают стресс у растений.

Недостаток питательных веществ, в первую очередь азота.

Вредители, такие как луковая муха, могут повредить растения.

Если у вас нет минеральных удобрений, можно сделать настой из сброженной травы. Для этого:

Наполните половину ведра свежей травой,

Залейте водой и добавьте столовую ложку мочевины.

Настаивайте раствор неделю, затем разводите его и поливайте растения.

Как бороться с луковой мухой

Луковая муха — серьёзная угроза для урожая. Чтобы справиться с ней:

Соблюдайте севооборот — не сажайте лук на одном месте второй год подряд.

Опудривайте растения золой или смесью табачной пыли с золой раз в 1-2 недели.

Используйте аммиачную воду: растворите стакан аммиачной воды в 10 литрах воды и поливайте грядки 2-3 раза в месяц.

Если обнаружены повреждённые луковицы, немедленно удалите их.

Уход за луком и чесноком в жару

Лук плохо переносит перепады влажности, особенно в сочетании с жарой. Лучше поливать обильно раз в неделю, чтобы вода оставалась на поверхности. Рыхление почвы помогает удерживать влагу и насытить её кислородом. Мульчирование предотвращает быстрое испарение влаги и рост сорняков.

Правильный уход, подкормка, контроль полива и защита от вредителей помогут сохранить чеснок и лук здоровыми в жаркую погоду. Следуя рекомендациям агронома Людмилы Шубиной, можно избежать пожелтения и обеспечить хороший урожай даже в самые жаркие месяцы.