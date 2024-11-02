Чем Леонардо ДиКаприо отпугивает своих пассий?

В этом году знаменитому актеру Леонардо ДиКаприо исполняется пятьдесят лет. Несмотря на его звездный статус и годы, ДиКаприо продолжает жить холостяцкой жизнью, наслаждаясь компанией подруг, значительно младше его. Однако, за пределами светских встреч и голливудских вечеринок, Леонардо углубляется в увлечение, которое, как известно, не находит отклика у многих его спутниц.

Необычное хобби звезды

ДиКаприо коллекционирует реликвии динозавров — от окаменелых яиц до костей этих предвестников нашей эры. Его дом украшен экспонатами этой древней эпохи, что, несомненно, добавляет эксклюзивности его резиденции. Такое хобби могло бы оттолкнуть многих, но его текущая спутница, итальянская модель Виттория Черетти, не только принимает его страсть, но и с энтузиазмом разделяет его интерес.

Романтика среди окаменелостей

Отношения ДиКаприо и Черетти привлекают внимание не только из-за разницы в возрасте, но и благодаря тому, как молодая модель воспринимает его увлечение. В отличие от предыдущих партнерш, которые не разделяли его пассию, Виттория готова слушать о динозаврах часами. Это заставляет задуматься, не нашел ли Леонардо наконец ту единственную, которая готова разделить с ним не только дом, но и домашний музей древностей.

Увлечения знаменитостей и динозавры

ДиКаприо не единственный в своем роде: такие звезды, как Николас Кейдж и Рассел Кроу, также известны своей страстью к палеонтологии. После развода Кроу продал большую часть своей коллекции, часть из которой ушла в руки ДиКаприо, укрепляя его статус коллекционера.

Возможная свадьба на горизонте?

Слухи о свадьбе уже давно ходят вокруг знаменитостей, но с учетом нового поворота в личной жизни ДиКаприо, вопрос о том, обручатся ли они, становится все более актуальным. Виттория, похоже, укрепляет свои позиции как более чем просто подруга; возможно, как истинная спутница в его необычных увлечениях.