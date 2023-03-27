"Целых 11 дней!": россиянам рассказали, сколько они будут отдыхать в мае с учетом всех решений правительства

Россиянам рассказали, как и сколько они будут отдыхать в мае 2023

До майских праздников остается не так много времени, и многие уже сейчас начинают задумываться и планировать, как они проведут весенние выходные.

Производственный календарь в РФ был утвержден правительством страны в прошлом году. Согласно документу, в мае россиян ждут целых 11 дней отдыха.

Это число состоит из 8 выходных и 3 праздничных дней.

1 мая будет понедельником, и это будет идеальный понедельник, когда никому не нужно будет выходить на работу.

Фактически отдыхать россияне начнут с 29 апреля, с субботы, плавно перейдя в новую неделю на расслабленном режиме.

2 мая будет рабочий день.

Следующие выходные наступят с 6 по 9 мая. Отдыхать, по решению правительства, будем и 8 мая, этот день перенесли в календарь с 8 января.

Далее выходные будут вполне привычными: 13-14 мая, 20-21 мая, 27-28 мая.

