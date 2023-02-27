"Чего боялись, то и началось": украинские власти признали начало полномасштабного наступления России в ЛНР
Фото: structure.mil.ru
Российские военные начали полномасштабное наступление на территории Луганской области. С таким заявлением выступил назначенный киевским режимом главой ОГА Сергей Гайдай.
"Уже идёт эскалация, уже идёт частично реализация полномасштабного наступления", — признал он.
По словам Гайдая, Россия стянула сюда "огромное количество" людей и военной техники, однако крупными группами россияне не наступают, предпочитая атаки по разным направлениям небольшими группами. Так, считает Гайдай, у русских лучше получается находить слабые места в обороне ВСУ.