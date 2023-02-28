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"Це россияне, только не возвращайте по обмену обратно": сдавшиеся в плен укровоины начали массово отказываться от украинского гражданства

Сдавшиеся в плен боевики ВСУ начали массово отказываться от украинского гражданства
"Це россияне, только не возвращайте по обмену обратно": сдавшиеся в плен укровоины начали массово отказываться от украинского гражданства

Фото: открытые источники

Сдавшиеся в плен украинские бойцы начали массово отказываться от гражданства Украины, чтобы их по обмену не вернули обратно. Они пишут заявления об отказе от гражданства Незалежной и вступают в новый добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого в составе ВС РФ.

По словам бывшего украинского пограничника Кирилла Спасского, сотрудники российских силовых структур предложили им остаться на российской стороне и перейти в батальон имени Хмельницкого. Пленные приняли решение согласиться.

Другой доброволец Александр Миронов отметил, что возраст бойцов в батальоне составляет от 25 до 47 лет. Он указал, что батальон существует с октября, а все состоящие в нем военные уже хорошо друг друга знают и "нормально контактируют".

Доброволец Владимир Орел рассказал, что каждый состоящий в батальоне получает российское гражданство, отказываясь от украинского. Он пояснил, что мотивация у бойцов отличная, добавив, что "паспортизация пошла".

Отмечается, что всех, кто желает вступить в батальон, проверяют на причастность к уголовным и военным преступлениям. Контракты с ВС РФ заключаются на общих условиях.

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