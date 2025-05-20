CDNVideo обеспечила высокоскоростную загрузку видео в контентплейсе Wibes

Компания CDNVideo (дочерняя компания ПАО «ВымпелКом») стала технологическим партнером нового сервиса Wibes — платформы коротких видео от объединенной компании Wildberries&Russ (ООО «РВБ»).

Благодаря распределенной сети серверов CDNVideo в ключевых городах России в Wibes был обеспечен мгновенный старт видео без ожидания загрузки, высокое качество картинки (вплоть до 4K), отсутствие зависаний даже в часы пиковой нагрузки.

Генеральный директор ООО «Глобальная облачная сеть» (CDNVideo) Константин Колесов:

«Мы гордимся тем, что наша инфраструктура обеспечивает бесперебойную работу такого инновационного сервиса, как Wibes. Короткие видео — это формат, в котором каждая миллисекунда загрузки критически важна, и благодаря распределенной сети CDNVideo пользователи получают моментальный доступ к контенту в высоком качестве. Это отличный пример того, как технологии улучшают пользовательский опыт и открывают новые возможности для цифровой коммерции».