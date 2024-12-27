Новости России
· 16+ · Даниил Мурзов

ЦБ РФ установил новый курс доллара выше 100 рублей

27 декабря 2024 года стал знаковым днем для рос...

Даниил Мурзов

Подписаться в Telegram

27 декабря 2024 года стал знаковым днем для российской экономики: Центральный банк России впервые зафиксировал курс доллара, превысивший психологическую отметку в 100 рублей.

На 28 декабря курс составит 100,5281 рубля за доллар, в то время как евро достигнет уровня 105,9522 рубля, а китайский юань будет стоить 13,4434 рубля.

Не менее интересные новости пришли и с информацией о новых правилах формирования валютного курса, которые Банк России намерен ввести с того же дня. Эти изменения направлены на повышение прозрачности и стабильности на валютном рынке, что может значительно повлиять на финансовую ситуацию в стране.

В это же время глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк может рассмотреть возможность снижения ключевой процентной ставки уже в феврале следующего года. Если это произойдет, эксперты полагают, что такие меры могут существенно облегчить бремя для отечественных предпринимателей, которым уже сейчас непросто из-за высоких ставок.

Таким образом, ситуация на валютном рынке и возможные изменения в денежно-кредитной политике создают предпосылки для обсуждения будущего российской экономики в условиях нестабильности, сообщает Общественная служба новостей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

13 часов назад

В Казани прозвучали сирены: жителей призвали сохранять спокойствие

Новости России

9 часов назад

Режим работы Сбера с 28 декабря по 9 января

обработка от тараканов в квартире в москве с гарантией по отзывам

Новости Казани

день назад

Казанский ресторан потерял 12 млн рублей из-за закрытия в период корпоративов

Важное в РТ

3 дня назад

АО «Транснефть - Прикамье» завершило строительство базы флота в Республике Татарстан

выездной регистратор на свадьбу цена в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Задержанного в Альметьевске полковника МВД могут уволить с работы

Новости Казани

2 часа назад

В Казани торговый центр «Мега» эвакуировали

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцам объяснили почему тарифы ЖКХ вырастут в 2025 году

Новости Казани

11 часов назад

В аэропорту Казани задержали два рейса на вылет и 12 рейсов на прилёт

Новости Казани

2 часа назад

Первый этап проекта кольцевой железной дороги Казани выходит на финишную прямую
Новости Казани
2 дня назад

Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Новости Татарстана

2 часа назад

Российский фондовый рынок в 2025 году: аналитики прогнозируют впечатляющий рост

Гид по скидкам Казани

12 часов назад

Куда переехать в 2025 году? Лучшие предложения от застройщиков Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Казанца отправили в СИЗО после стрельбы в фитнес-клубе Набережных Челнов

Новости Татарстана

3 часа назад

Из Казани стартует ретропоезд: путешествие во времени и истории
В Елабуге задержали гендиректора фирмы, шесть р...
Новости Татарстана
2 дня назад

В Елабуге задержали гендиректора фирмы, шесть рабочих которой погибли в пожаре

Новости Татарстана

3 часа назад

С 1 января 2025 года в Татарстане регистрация собак станет обязательной

Новости Татарстана

4 часа назад

Как изменились цены на продукты в Татарстане за прошлую неделю

Новости Казани

4 часа назад

Глава минкульта РТ анонсировала открытие нового театра им. Камала
Новости Татарстана
4 дня назад

Ак Барс Банк приглашает татарстанцев на каток за 1 рубль