27 декабря 2024 года стал знаковым днем для российской экономики: Центральный банк России впервые зафиксировал курс доллара, превысивший психологическую отметку в 100 рублей.

На 28 декабря курс составит 100,5281 рубля за доллар, в то время как евро достигнет уровня 105,9522 рубля, а китайский юань будет стоить 13,4434 рубля.

Не менее интересные новости пришли и с информацией о новых правилах формирования валютного курса, которые Банк России намерен ввести с того же дня. Эти изменения направлены на повышение прозрачности и стабильности на валютном рынке, что может значительно повлиять на финансовую ситуацию в стране.

В это же время глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк может рассмотреть возможность снижения ключевой процентной ставки уже в феврале следующего года. Если это произойдет, эксперты полагают, что такие меры могут существенно облегчить бремя для отечественных предпринимателей, которым уже сейчас непросто из-за высоких ставок.

Таким образом, ситуация на валютном рынке и возможные изменения в денежно-кредитной политике создают предпосылки для обсуждения будущего российской экономики в условиях нестабильности, сообщает Общественная служба новостей.