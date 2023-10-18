ЦБ остановил выпуск тысячных банкнот с Казанью на фоне разгоревшегося скандала

Банк России решил доработать тысячерублевую купюру с видами Казани после того, как разгорелся скандал: после презентации новой купюры на ней, как выяснилось, есть исламский полумесяц, но православного креста нет.

"Принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила", — отметили в ЦБ.

Презентация состоялась 16 октября. На купюре нашли изображения музея истории государственности татарского народа, башню Сююмбике и Иннополис.

Некоторые приняли музей за храм и возмутились - полумесяц есть, а креста нет. В РПЦ отметили, что претензий не имеют, но скандал уже остановить было нельзя.