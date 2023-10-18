Новости России
· Служба новостей

ЦБ остановил выпуск тысячных банкнот с Казанью на фоне разгоревшегося скандала

ЦБ остановил выпуск тысячных банкнот с Казанью на фоне разгоревшегося скандала

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

Банк России решил доработать тысячерублевую купюру с видами Казани после того, как разгорелся скандал: после презентации новой купюры на ней, как выяснилось, есть исламский полумесяц, но православного креста нет.

"Принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила", — отметили в ЦБ.

Презентация состоялась 16 октября. На купюре нашли изображения музея истории государственности татарского народа, башню Сююмбике и Иннополис.

Некоторые приняли музей за храм и возмутились - полумесяц есть, а креста нет. В РПЦ отметили, что претензий не имеют, но скандал уже остановить было нельзя.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

20 часов назад

В Казани выставили на продажу три магазина "Бахетле"

Новости Татарстана

день назад

Женское здоровье: правила заботы и меры профилактики

дезинфекция ванн служба по травле тараканов

Лонгриды

день назад

Обливателям бомжа грозит до 15 лет: стали известны подробности смерти бездомного

Полезное

2 дня назад

Эксперт iGaming-индустрии Oscar Festas создал платформу, где делится рейтингами новых казино

обучение таргетингу в Новосибирске

Новости Казани

день назад

В МИД названы сроки утверждения списка кандидатов в новые партнеры БРИКС: их огласят в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани школьники перейдут на дистант из-за отключения воды

Лонгриды

17 часов назад

Лесистые овраги и исторические здания: собрались самые красивые места Казани для осенней фотосессии

Новости Казани

21 час назад

Сильный ветер сорвал крыши с нескольких зданий в Казани

Новости Казани

19 часов назад

Сотрудники ГИБДД Татарстана вышли на дороги: их интересует определенная категория водителей
Лонгриды
17 часов назад

Лесистые овраги и исторические здания: собрались самые красивые места Казани для осенней фотосессии

Лесистые овраги и исторические здания: собрались самые красивые места Казани для осенней фотосессии

Новости Казани

13 минут назад

В Казани сгорела баня и дома поблизости, две женщины пострадали

Новости Татарстана

день назад

Женское здоровье: правила заботы и меры профилактики

Новости Казани

час назад

В Казани заметили рэпера Басту: зачем приехал Вася Вакуленко?

Новости Казани

час назад

В Казани на переходе сбили 10-летнего мальчика, водитель скрылся
Бразильский посол Родриго Баэна Соарес назвал Казань туристической жемчужиной РФ
Новости Казани
3 минуты назад

Бразильский посол Родриго Баэна Соарес назвал Казань туристической жемчужиной РФ

Новости Казани

19 часов назад

Железнодорожный кран протаранил в Татарстане автобус на переезде, есть пострадавшие

Новости Казани

19 часов назад

Сотрудники ГИБДД Татарстана вышли на дороги: их интересует определенная категория водителей

Новости Казани

19 часов назад

В Казани паром с машинами и пассажирами сел на мель
Казанцам рассказали, как купить собственный дом комфорт-класса с участком за 7 млн рублей
Интересное в Казани
6 дней назад

Казанцам рассказали, как купить собственный дом комфорт-класса с участком за 7 млн рублей