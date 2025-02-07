Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Части тел бабушки и дедушки вывозила на такси: жуткие подробности убийства экс-мера внучкой

Жестокое убийство бывшего мэра Самары Виктора Т...

old.fssp.gov.ru

Подписаться в Telegram

В Самаре разразился шокирующий скандал, связанный с жестоким убийством бывшего мэра города, Виктора Тархова, и его супруги. По данным следствия, их внучка, Екатерина, обвиняется в убийстве и расчленении тел своих родственников.

По информации РБК, после совершения преступления она использовала такси для транспортировки останков, которые впоследствии были раскиданы по различным мусорным контейнерам города.

Хронология событий

События, потрясшие общественность, начались около месяца назад, когда были убиты Виктор Тархов и его супруга. Следствие считает, что после убийства Екатерина расчленила тела своих бабушки и дедушки, а затем начала избавляться от останков, используя обычное такси как средство транспортировки.

Обыски и арест

3 февраля было возбуждено уголовное дело, вскоре после чего Екатерина была арестована. В доме, где она проживала, проведены обыски. На текущий момент следствие продолжает собирать доказательства и устанавливать мотивы такого чудовищного поступка.

Реакция общественности и следствия

Это преступление вызвало волну возмущения и шока среди жителей Самары и всей страны. Жестокость преступления и использование такси для распределения частей тел по городу добавили особо мрачные детали в уже трагическую историю. Обсуждается вопрос о возможной психической нестабильности подозреваемой и её предыдущем поведении.

Вопросы безопасности и профилактики

Этот случай поднимает серьезные вопросы о безопасности и необходимости более тесного взаимодействия между службами такси и правоохранительными органами.

Как могла преступница неоднократно использовать такси для перевозки частей тел, не вызвав подозрений у водителя или службы безопасности? Это подчеркивает потребность в усилении контроля и проверок, а также в обучении работников служб такси основам безопасности и внимательности к подозрительным действиям пассажиров.

Последствия и предотвращение подобных трагедий

Это дело оставляет после себя множество вопросов о том, как предотвратить подобные трагедии в будущем. Необходимо пересмотреть меры безопасности и возможно, ввести новые регуляции для служб, которые могут стать невольными соучастниками в преступлениях.

Общество и законодатели должны работать вместе, чтобы укрепить систему предотвращения и быстрого реагирования на подобные чрезвычайные ситуации.

Это ужасающее преступление оставляет много вопросов для размышлений о мерах безопасности, общественной ответственности и возможностях предотвращения таких трагедий в будущем, сообщает kazanfirst.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

7 часов назад

Трупы 4 студентов нашли в съемной казанской квартире

Интересное в Казани

час назад

Огонь, уют или эксперименты? Как пицца-сердце раскрывает правду об отношениях казанцев

тараканы что любят кушать

Не у нас

день назад

Daily Mail: США накроет цунами и 9-балльное землетрясение

Интересное в Казани

3 дня назад

Топ-5 ошибок казанцев при выборе электрики: рассказываем, как не допустить трагедии

ремонт ингалятора в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

Будут мегацунами: Ученые предупредили о страшной опасности будущего

Не у нас

день назад

Родные мэра Бугульмы объяснили имущество на 121 млн, которое нашли у его семьи

Новости Казани

3 часа назад

Казанский врач признан виновным в гибели пациента

Не у нас

день назад

Не больше 150: ученые хотят продлить предельный возраст жизни человека

Не у нас

день назад

CEE: В озере Энигма в Антарктиде найдены микроорганизмы, способные возродить жизнь на Земле
Новости Казани
8 часов назад

В Казани остановился рост цен на вторичное жилье

По словам ведущего аналитика «Этажей» Александр...

Не у нас

час назад

Ученые назвали первую болезнь, которая «подкашивала» здоровье еще древних людей

Интересное в Казани

час назад

«Сын отказывается лечить зубы и сбегает. Как быть?»: детский стоматолог из Казани объяснила, как «подружить» ребенка с врачом

Не у нас

час назад

Были завершены испытания импланта, который способен вернуть зрение

Новости Казани

час назад

2 школьницы отравились неизвестным веществом во "Вкусно — и точка" в Казани
При пожаре в Казани погибли мать и дочь, 6 сосе...
Новости Казани
5 часов назад

При пожаре в Казани погибли мать и дочь, 6 соседей спасли

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане рассказали, кто получит максимальный размер материнского капитала

Новости Казани

3 часа назад

Ильсур Метшин: «На рынке Казани фиксируется переизбыток блатных профессий»

Не у нас

5 часов назад

В Якутске 10 февраля водитель сбил 4 человек на переходе
Здоровый старт: редакция собрала всё, что помож...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией