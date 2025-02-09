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Части тел бабушки и дедушки вывозила на такси: пугающие подробности убийства экс-мера внучкой

Самара оказалась в центре криминального скандал...

om1.ru

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Самара оказалась в центре криминального скандала после того, как стало известно о жутком убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его супруги. Следствие утверждает, что их внучка Екатерина совершила убийство примерно месяц назад, расчленила тела убитых и утилизировала останки, используя обычное такси для перевозки частей тел по различным местам города.

Согласно информации от РБК, Екатерина была арестована после того, как в её доме прошли обыски. Ситуация вызвала широкий резонанс в обществе, поскольку жестокость и хладнокровие преступления шокировали местное сообщество.

Детали дела

Уголовное дело было возбуждено 3 февраля. Следствие рассматривает версию, что внучка, действуя осознанно, после убийства использовала такси как способ избавления от следов преступления. Останки раскидывались по мусорным контейнерам города, что еще больше усложнило процесс расследования.

Общественный резонанс

Это дело привлекло внимание не только из-за своей жестокости, но и из-за статуса жертвы - Виктор Тархов известен своей работой на посту мэра. Самарское общество потрясено, и многие требуют сурового наказания для виновной.

Заключение

Расследование продолжается, и следственные органы прилагают все усилия для полного выяснения обстоятельств этого ужасающего преступления. Мера предварительного заключения для Екатерины уже введена, и предстоит серия судебных слушаний, которые должны установить полную картину происшествия, пишет kazanfirst.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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