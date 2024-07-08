Call-центр ВятГУ: подробные консультации по вопросам высшего инклюзивного образования
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В Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Вятского государственного университета работает горячая линия call-центра, сотрудники которого готовы бесплатно проконсультировать педагогов, школьников и их родителей по вопросам инклюзивного высшего образования
Задать интересующие вопросы возможно по номеру 8-800-222-43-50, 8 (8332) 742-800 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (мск) или электронной почте rumc@vyatsu.ru.
Среди самых популярных вопросов от абитуриентов и их родителей специалисты горячей линии отмечают:
- льготы при поступлении в вуз у абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ;
- льготы при поступлении в вуз у участников СВО, получивших инвалидность в ходе боевых действий;
- льготы при поступлении для детей участников СВО, получивших инвалидность;
- сроки приемной комиссии и необходимые документы для поступления в вуз;
- проведение внутренних испытаний, их особенности, возможности сдачи в дистанционном формате;
- количество вузов, в которые может подать документы абитуриент с инвалидностью и ОВЗ для поступления;
- категории абитуриентов, имеющие право поступить в вуз по особой квоте;
- возможность получения второго высшего образования на бюджетной основе или по общему конкурсу лицами с инвалидностью;
- стипендиальное обеспечение и получение материальной помощи;
- условия для комфортного обучения в вузе и проживания в общежитиях лиц с инвалидностью и ОВЗ.
В call-центре вы сможете получить подробные бесплатные консультации и по другим вопросам, связанным с получением высшего инклюзивного образования:
- разработка адаптированных образовательных программ;
- организация внеучебной и волонтерской деятельности студентов с инвалидностью и ОВЗ;
- заселение в общежитие;
- специальные технические средства обучения, которые используются для студентов с ОВЗ и инвалидностью;
- мониторинг качества и доступности высшего образования;
- нарушение прав инвалидов при поступлении;
- нормативно-правовое обеспечение инклюзивного высшего образования;
- организация и содержание практики для обучающихся;
- организация обучения;
- порядок зачисления инвалидов;
- порядок предоставления документов для получения социальной стипендии;
- постдипломное сопровождение выпускников;
- профориентация в системе довузовской подготовки;
- сопровождение и поддержка обучающихся;
- трудоустройство выпускников и многое другое.
Специалисты РУМЦ ВятГУ всегда рады помочь и ответить на все вопросы, касающиеся инклюзивного высшего образования!
Мы ждем ваших звонков и сообщений: 8-800-222-43-50, 8 (8332) 742-800, rumc@vyatsu.ru
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