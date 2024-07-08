Call-центр ВятГУ: подробные консультации по вопросам высшего инклюзивного образования

В Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Вятского государственного университета работает горячая линия call-центра, сотрудники которого готовы бесплатно проконсультировать педагогов, школьников и их родителей по вопросам инклюзивного высшего образования

Задать интересующие вопросы возможно по номеру 8-800-222-43-50, 8 (8332) 742-800 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (мск) или электронной почте rumc@vyatsu.ru.

Среди самых популярных вопросов от абитуриентов и их родителей специалисты горячей линии отмечают:

льготы при поступлении в вуз у абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ;

льготы при поступлении в вуз у участников СВО, получивших инвалидность в ходе боевых действий;

льготы при поступлении для детей участников СВО, получивших инвалидность;

сроки приемной комиссии и необходимые документы для поступления в вуз;

проведение внутренних испытаний, их особенности, возможности сдачи в дистанционном формате;

количество вузов, в которые может подать документы абитуриент с инвалидностью и ОВЗ для поступления;

категории абитуриентов, имеющие право поступить в вуз по особой квоте;

возможность получения второго высшего образования на бюджетной основе или по общему конкурсу лицами с инвалидностью;

стипендиальное обеспечение и получение материальной помощи;

условия для комфортного обучения в вузе и проживания в общежитиях лиц с инвалидностью и ОВЗ.

В call-центре вы сможете получить подробные бесплатные консультации и по другим вопросам, связанным с получением высшего инклюзивного образования:

разработка адаптированных образовательных программ;

организация внеучебной и волонтерской деятельности студентов с инвалидностью и ОВЗ;

заселение в общежитие;

специальные технические средства обучения, которые используются для студентов с ОВЗ и инвалидностью;

мониторинг качества и доступности высшего образования;

нарушение прав инвалидов при поступлении;

нормативно-правовое обеспечение инклюзивного высшего образования;

организация и содержание практики для обучающихся;

организация обучения;

порядок зачисления инвалидов;

порядок предоставления документов для получения социальной стипендии;

постдипломное сопровождение выпускников;

профориентация в системе довузовской подготовки;

сопровождение и поддержка обучающихся;

трудоустройство выпускников и многое другое.

Специалисты РУМЦ ВятГУ всегда рады помочь и ответить на все вопросы, касающиеся инклюзивного высшего образования!

Мы ждем ваших звонков и сообщений: 8-800-222-43-50, 8 (8332) 742-800, rumc@vyatsu.ru