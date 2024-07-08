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Call-центр ВятГУ: подробные консультации по вопросам высшего инклюзивного образования

В Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Вятского государственного университета работает горячая линия call-центра

Фото: freepik.com

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В Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Вятского государственного университета работает горячая линия call-центра, сотрудники которого готовы бесплатно проконсультировать педагогов, школьников и их родителей по вопросам инклюзивного высшего образования

Задать интересующие вопросы возможно по номеру 8-800-222-43-50, 8 (8332) 742-800 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (мск) или электронной почте rumc@vyatsu.ru.

Среди самых популярных вопросов от абитуриентов и их родителей специалисты горячей линии отмечают:

  • льготы при поступлении в вуз у абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ;
  • льготы при поступлении в вуз у участников СВО, получивших инвалидность в ходе боевых действий;
  • льготы при поступлении для детей участников СВО, получивших инвалидность;
  • сроки приемной комиссии и необходимые документы для поступления в вуз;
  • проведение внутренних испытаний, их особенности, возможности сдачи в дистанционном формате;
  • количество вузов, в которые может подать документы абитуриент с инвалидностью и ОВЗ для поступления;
  • категории абитуриентов, имеющие право поступить в вуз по особой квоте;
  • возможность получения второго высшего образования на бюджетной основе или по общему конкурсу лицами с инвалидностью;
  • стипендиальное обеспечение и получение материальной помощи;
  • условия для комфортного обучения в вузе и проживания в общежитиях лиц с инвалидностью и ОВЗ.

В call-центре вы сможете получить подробные бесплатные консультации и по другим вопросам, связанным с получением высшего инклюзивного образования:

  • разработка адаптированных образовательных программ;
  • организация внеучебной и волонтерской деятельности студентов с инвалидностью и ОВЗ;
  • заселение в общежитие;
  • специальные технические средства обучения, которые используются для студентов с ОВЗ и инвалидностью;
  • мониторинг качества и доступности высшего образования;
  • нарушение прав инвалидов при поступлении;
  • нормативно-правовое обеспечение инклюзивного высшего образования;
  • организация и содержание практики для обучающихся;
  • организация обучения;
  • порядок зачисления инвалидов;
  • порядок предоставления документов для получения социальной стипендии;
  • постдипломное сопровождение выпускников;
  • профориентация в системе довузовской подготовки;
  • сопровождение и поддержка обучающихся;
  • трудоустройство выпускников и многое другое.

Специалисты РУМЦ ВятГУ всегда рады помочь и ответить на все вопросы, касающиеся инклюзивного высшего образования!
Мы ждем ваших звонков и сообщений: 8-800-222-43-50, 8 (8332) 742-800, rumc@vyatsu.ru

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