C 8 октября начнется ужас, которого не было с 1779 года: синоптики дали неожиданный прогноз

Российские синоптики предупредили россиян о климатическом кошмаре, который наступит с 8 октября.

Подобного не было с 1779 года, пишет PRIMPRESS.

Вся европейская часть России окажется в зоне арктического похолодания, погода резко изменится, пойдут дожди с мокрым снегом, будет сильный ветер.

Падение атмосферного давления доставит неприятности метеозависимым людям.

8 октября этот показатель в центральной РФ достигнет критической точки в 720 миллиметров ртутного столба или 967 гПа. С 1779 года подобного уровня не фиксировалось.