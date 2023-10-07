C 8 октября начнется ужас, которого не было с 1779 года: синоптики дали неожиданный прогноз
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Российские синоптики предупредили россиян о климатическом кошмаре, который наступит с 8 октября.
Подобного не было с 1779 года, пишет PRIMPRESS.
Вся европейская часть России окажется в зоне арктического похолодания, погода резко изменится, пойдут дожди с мокрым снегом, будет сильный ветер.
Падение атмосферного давления доставит неприятности метеозависимым людям.
8 октября этот показатель в центральной РФ достигнет критической точки в 720 миллиметров ртутного столба или 967 гПа. С 1779 года подобного уровня не фиксировалось.