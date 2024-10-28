C 1 ноября сливочное масло в разы подорожает по России: производители предупредили заранее

Ведущие производители молочных продуктов, включая известный бренд «Простоквашино», объявили о сокращении выпуска сливочного масла. Согласно опубликованной информации, также ожидается увеличение розничных цен на данную продукцию. Источники в прессе указывают на ряд причин, спровоцировавших эти изменения, включая дефицит сырья и рост производственных затрат.

Основные причины увеличения цен

Анализ рынка показывает значительный рост стоимости сливок, который достиг 39% в первом полугодии и 46% за восемь месяцев 2024 года. Это существенно повлияло на производственные издержки брендов, таких как «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское», приводя к росту цен на готовую продукцию на 48 и 55% соответственно.

Воздействие на рыночную ситуацию

По данным производителей, ключевые факторы, влияющие на производство, включают не только нехватку сырья, но и увеличение цен по всему миру на масло. Помимо того, на данный момент заметно возрос спрос на молоко, в котором наблюдается низкое содержание жира. В результате производители попросту вынуждены пересмотреть свои расценки.

Реакция рынка и возможные меры

Эксперты и официальные лица активно обсуждают потенциальные меры для минимизации воздействия ценового роста на потребителей. Дмитрий Леонов из ассоциации «Руспродсоюз» подчеркивает, что повышение себестоимости производства масла непосредственно связано с ростом расходов на закупку сырья и логистику. В свете этого, Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы, предложил Минэкономразвития рассмотреть установление предельных цен на сливочное масло, чтобы защитить интересы российских потребителей.

Заключение

Изменения в производстве и ценообразовании на сливочное масло оказывают заметное влияние на рынок молочной продукции. Принимаемые производителями меры и возможные государственные регулирования будут играть ключевую роль в стабилизации ситуации и поддержании доступности основных продуктов питания для населения.