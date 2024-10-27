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C 1 ноября сливочное масло невероятно подорожает в России: производители предупредили заранее

Известные домохозяйства в сфере молочной промыш...

apkrb.ru

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Известные домохозяйства в сфере молочной промышленности, включая бренд «Простоквашино», столкнулись с проблемами в производстве сливочного масла, что привело к предупреждениям о предстоящем росте розничных цен на этот продукт. По причине ограниченных запасов сырья и увеличения производственных издержек, объемы выпуска некоторых сортов сливочного масла могут временно сократиться.

Динамика цен на компоненты: Представители компании HN, владеющей брендом «Простоквашино», отметили значительное повышение стоимости сливок и масла. В частности, цена на сливки возросла на 39% за первые шесть месяцев и на 46% за восемь месяцев 2024 года. Стоимость самого масла увеличилась на 48% и 55% соответственно. Эти показатели свидетельствуют о серьезном давлении на производителей со стороны мировых рыночных условий.

Факторы, влияющие на увеличение цен и их воздействие на рынок: Основные причины, подтолкнувшие к росту цен, связаны с нехваткой сырья на глобальном уровне и растущим интересом к молоку с пониженным жиром. Это вынудило производителей адаптировать условия соглашений с торговыми сетями. Дмитрий Леонов, эксперт из ассоциации «Руспродсоюз», выделил повышение расходов на закупку сырья, логистику и упаковку как главные элементы, повлиявшие на увеличение стоимости продукции для потребителя.

Возможные меры регулирования: В свете этих изменений, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Министерству экономического развития обдумать введение контрольных цен на сливочное масло, чтобы стабилизировать ситуацию и сохранить доступность продукта для покупателей.

На фоне текущих тенденций рынка сливочного масла потребители и ритейлеры ожидают изменений, которые могут затронуть как цены, так и доступность продукта. Важно, чтобы ответные шаги от производителей и правительства были сбалансированными, чтобы обеспечить устойчивость отрасли и удовлетворение потребностей населения.

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