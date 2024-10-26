C 1 ноября обязан сделать каждый водитель, иначе права могут аннулировать

В России скоро начнут действовать новые поправки в законодательство, которые кардинально изменят порядок получения и использования медицинских справок для водителей. Согласно последним данным от Комитета Госдумы по транспорту, уже с марта этого года медицинские справки перейдут в электронный формат. Это значит, что вся информация о состоянии здоровья водителей будет автоматически передаваться из Минздрава в ГИБДД.

Эта мера направлена на упрощение и ускорение процесса обмена данными, а также на повышение безопасности на дорогах. Водители, у которых выявлены заболевания, делающие невозможным безопасное управление транспортным средством, могут быть оперативно отстранены от вождения. В теории, это должно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, вызванных плохим состоянием здоровья водителя.

Однако, как отмечает Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства «Автостат», нововведение несет в себе и определенные риски. Одной из потенциальных проблем является возможность коррупции и злоупотреблений со стороны медицинских работников и самих водителей. Существует опасность, что некоторые водители попытаются влиять на медицинские учреждения, чтобы те не передавали в ГИБДД информацию о заболеваниях.

Кроме того, в процессе внедрения новой системы могут возникнуть ситуации, когда водители не будут получать уведомления о статусе своих прав, что может привести к неожиданным и неприятным последствиям во время дорожных проверок.

Эти изменения требуют внимательного контроля и возможно доработки, чтобы исключить негативные последствия для честных водителей и обеспечить максимальную прозрачность процесса. Ввод в действие новой системы должен сопровождаться четкими регламентами и контрольными механизмами, которые защитят права всех участников дорожного движения, пишет PRIMPRESS.