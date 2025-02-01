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Бывший участник СВО 2 часа избивал и насиловал сою бывшую — Bazza

В Уфе произошел шокирующий случай домашнего нас...

obruchev.mos.ru

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В Уфе произошел шокирующий случай домашнего насилия, который вышел на новый уровень жестокости. Бывшая жена участника специальной военной операции обратилась в правоохранительные органы с обвинениями против своего экс-супруга. Инцидент вызвал общественное возмущение и поднял вопросы о защите жертв домашнего насилия.

Эскалация насилия

Согласно сообщениям, мужчина приехал в Уфу в отпуск 31 декабря и уже на следующий день произошел первый инцидент, в результате которого женщина с ребенком были вынуждены переехать в кризисный центр. Однако это не остановило мужчину, который вскоре прислал бывшей жене видео, на котором издевался над собакой.

Вскоре после этого, 26 января, женщина решила вернуться в свою квартиру, полагая, что мужчина уже покинул город. Однако он оказался в квартире и начал беспрецедентное насилие: женщина подверглась избиению, насилию с применением сигарет и даже была насильно снята на видео.

Реакция правоохранительных органов

Неоднократные обращения женщины в полицию, к сожалению, не привели к своевременному реагированию. Ситуация обострилась до того, что бывший супруг отказался открывать дверь прибывшим полицейским, угрожая убийством. Побег женщины стал возможен лишь благодаря запасным ключам, которые хранились у соседей.

Текущее состояние жертвы и действия властей

После инцидента женщина была госпитализирована, а ее бывший супруг продолжает преследовать ее, отправляя видеозаписи с изображением насилия. Этот случай высветил серьезные проблемы в системе защиты жертв домашнего насилия в России и вызвал дебаты о необходимости усиления законодательных мер для защиты пострадавших.

Выводы и предложения

Это ужасающее событие подчеркивает критическую необходимость усилить защиту жертв домашнего насилия и улучшить реакцию правоохранительных органов на подобные инциденты. Общество и власти должны активно работать над предотвращением таких ситуаций и обеспечивать надежную поддержку тем, кто оказался в подобной беде, пишет Telegram-канал Baza

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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