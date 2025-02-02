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Бывший участник СВО 2 часа бил и насиловал бывшую жену — Bazza

В Уфе женщина, бывшая супруга ветерана СВО, обр...

anticorr.media

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В Уфе женщина, бывшая супруга ветерана СВО, обратилась к властям с обвинением в домашнем насилии. По её словам, инцидент произошел сразу после возвращения мужчины из отпуска 1 января, когда он физически напал на неё. В результате, она была вынуждена уехать в кризисный центр с ребёнком.

Ситуация усугубилась, когда через несколько дней женщина получила от бывшего видео, на котором он издевается над собакой. Несмотря на обращения в полицию, поддержки от правоохранительных органов она не получила.

26 января, решив вернуться в свою квартиру, женщина обнаружила там своего бывшего мужа, который агрессивно напал на неё, применяя физическое насилие, сжигал сигареты о её кожу, насиловал и записывал это на видео. Мужчина даже угрожал убить её, но благодаря соседям, у которых были запасные ключи, женщине удалось сбежать.

Теперь она находится в больнице, а её бывший супруг продолжает её преследовать, отправляя видео с доказательствами насилия, сообщил Telegram-канал Baza.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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