Бывший чемпион мира по боксу обозначил фаворита в бою Бивола и Бетербиева

В преддверии знакового поединка за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, который будет проходить уже сегодня, 12 октября, экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд выразил уверенность в успехе Дмитрия Бивола над его соотечественником Артуром Бетербиевым.

Анализ предстоящего боя

Дмитрий Бивол, владеющий титулами IBO и WBA, приходит в этот бой с рекордом 23 победы и ни одного поражения. Артур Бетербиев, обладатель титулов IBF, WBO и WBC, известен своими мощными ударами и впечатляющим списком досрочных побед — все 20 боев завершились для него нокаутом.

Григорий Дрозд, комментируя поединок, который вот-вот начнется, отметил, что Бивол может выглядеть предпочтительнее благодаря своему стилю боя:

"Дмитрий обладает лучшими ногами, отличным чувством дистанции и прекрасной защитой. Его острый удар делает его моим фаворитом в этом противостоянии."

Стилистическое противостояние

По мнению Дрозда, ключ к победе Бивола лежит в его способности контролировать дистанцию и использовать свою защиту против агрессивного стиля Бетербиева, который известен своим давлением и способностью завершать бои нокаутом.

Значение боя

Бой несомненно привлекает внимание не только поклонников бокса, но и спортивных аналитиков, так как победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Это событие станет значимым моментом в карьере обоих бойцов, подчеркивающим их мастерство и умения на международной арене.

Поединок обещает стать ярким и напряженным, а предпочтение Дрозда в пользу Бивола только добавляет интриги к предстоящему столкновению двух титанов российского бокса, отмечает news.sportbox.ru.