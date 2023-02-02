Бывший боец ЧВК "Вагнер" сбежал на Украину, попросив "не поминать его лихом"

Правоохранители объявили в розыск подсудимого, который сбежал на Украину, оставив записку. В Кинешме суд так и не смог рассмотреть уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в обороте наркотиков. В первый раз еще весной 2022 году мужчина отправился на СВО в составе ЧВК "Вагнер", пишет "Ъ".

После полученного ранения успел вылечиться и отдохнуть, а потому следователи решили, что пора ему ответить за наркопритон. Но из-под домашнего ареста фигурант сбежал, оставив записку. Он снял с ноги браслет. Содержание записки таково: