Быстро переобулись: Toyota и Lexus приняли новое решение по отношению к россиянам

Крупнейшие автоконцерны Японии, включая Toyota и Nissan, передумали полностью запрещать экспорт автомобилей с пробегом в Россию, признав риски для своего бизнеса.

Новый поворот в автополитике Японии

После обсуждений внутри G7 и консультаций с крупнейшими японскими автопроизводителями стало известно: полного запрета на экспорт подержанных машин в Россию не будет. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной жесткой мере, которая вызвала тревогу у россиян, особенно на Дальнем Востоке.

Резкий рост спроса на «бэушные» авто из Японии стал заметен в апреле — объем поставок вырос почти на 80%. Особенно активно начали заказывать машины жители Владивостока и других регионов, зависящих от импорта японской техники.

Причина — опасения за собственный рынок

Эксперты отмечают: решение отказаться от запрета связано не с политикой, а с экономическими рисками. Автогиганты, такие как Toyota, Lexus, Nissan, осознали, что потеря российского рынка нанесет удар по экспорту, поскольку Россия остается ключевым покупателем подержанных машин из Японии.

«Если мы откажемся от поставок в Россию, альтернатив у нас просто нет», — заявил источник в одной из японских компаний.

Кроме того, полный запрет мог бы вызвать кризис перепроизводства и падение цен на внутреннем рынке Японии, что ударило бы по логистике и дилерским сетям.

Реакция в Сети: «Японцы быстро переобулись»

В социальных сетях пользователи с иронией отреагировали на новость:

«Как быстро японцы поменяли курс — не в первый и не в последний раз», — пишут в комментариях.

Многие считают, что подобная гибкость говорит о том, что бизнесовые интересы часто оказываются сильнее политических решений, особенно в условиях глобального кризиса, сообщает primpress.