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Быстро переобулись: марки Toyota и Lexus приняли новое решение по отношению к россиянам

Toyota, Nissan и другие крупнейшие автопроизвод...

toyota55.ru

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Решение принято после консультаций внутри G7

После серии консультаций с японскими компаниями и обсуждений на уровне «Большой семерки» стало известно, что Токио не будет полностью блокировать поставки б/у автомобилей в Россию. Это решение стало неожиданным поворотом на фоне прежних заявлений о возможных санкционных ограничениях.

Ранее идея о полном запрете вызвала тревогу в российских регионах, особенно на Дальнем Востоке, где жители массово заказывают машины из Японии. Только в апреле объем импорта вырос на почти 80%.

Бизнес важнее политики

Как подчеркивают эксперты, решение связано не с изменением политической позиции, а с сугубо экономическими соображениями. Японские автоконцерны, включая Toyota, Lexus, Nissan, открыто опасаются потери российского рынка, который остается одним из крупнейших потребителей автомобилей с пробегом.

«Если мы откажемся от поставок в Россию, альтернатив у нас просто нет», — отметил представитель одного из производителей.

Ожидается, что полный запрет привел бы к падению цен на внутреннем рынке Японии, кризису перепроизводства и проблемам с логистикой и дилерами.

Реакция в Сети: «Где выгода — там и принципы»

Пользователи соцсетей отреагировали на новость с иронией:

«Как быстро японцы переобулись. Не в первый и не в последний раз».

Многие считают, что очередной раз стало видно: экономические интересы способны перевесить политическое давление, особенно в условиях нестабильности мировой экономики.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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