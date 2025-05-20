Быстро переобулись: марки Toyota и Lexus приняли новое решение по отношению к россиянам

Решение принято после консультаций внутри G7

После серии консультаций с японскими компаниями и обсуждений на уровне «Большой семерки» стало известно, что Токио не будет полностью блокировать поставки б/у автомобилей в Россию. Это решение стало неожиданным поворотом на фоне прежних заявлений о возможных санкционных ограничениях.

Ранее идея о полном запрете вызвала тревогу в российских регионах, особенно на Дальнем Востоке, где жители массово заказывают машины из Японии. Только в апреле объем импорта вырос на почти 80%.

Бизнес важнее политики

Как подчеркивают эксперты, решение связано не с изменением политической позиции, а с сугубо экономическими соображениями. Японские автоконцерны, включая Toyota, Lexus, Nissan, открыто опасаются потери российского рынка, который остается одним из крупнейших потребителей автомобилей с пробегом.

«Если мы откажемся от поставок в Россию, альтернатив у нас просто нет», — отметил представитель одного из производителей.

Ожидается, что полный запрет привел бы к падению цен на внутреннем рынке Японии, кризису перепроизводства и проблемам с логистикой и дилерами.

Реакция в Сети: «Где выгода — там и принципы»

Пользователи соцсетей отреагировали на новость с иронией:

«Как быстро японцы переобулись. Не в первый и не в последний раз».

Многие считают, что очередной раз стало видно: экономические интересы способны перевесить политическое давление, особенно в условиях нестабильности мировой экономики.