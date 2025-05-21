Быстро переобулись: марки Toyota и Lexus приняли новое правило по отношению к россиянам

Японские власти приняли решение не вводить полный запрет на экспорт подержанных автомобилей в Россию, несмотря на обсуждения в рамках G7.

Это стало неожиданной развязкой на фоне ранее озвученных планов о жёстких санкциях.

Решение после консультаций G7

По информации из японских источников, итоговое решение было принято после консультаций с автопроизводителями и обсуждений на уровне «Большой семерки». Идея о полном запрете вызвала острую реакцию в России, особенно на Дальнем Востоке, где рынок б/у автомобилей из Японии играет ключевую роль. Только в апреле импорт таких машин вырос почти на 80%.

Экономика важнее политики

Эксперты подчёркивают, что решение Токио не продиктовано политикой. Речь идёт о защите интересов собственного автопрома. Крупные бренды, включая Toyota, Lexus, Nissan, открыто выразили обеспокоенность: потеря российского рынка привела бы к падению спроса, избытку автомобилей и кризису логистики.

«Если мы откажемся от поставок в Россию, альтернатив у нас просто нет», — признался представитель одной из компаний.

Также указывалось на риск обвала цен на японском рынке из-за перепроизводства.

Реакция пользователей: принципы уступили выгоде

Новость вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Комментарии пользователей полны иронии:

«Где выгода — там и принципы»,

«Как быстро японцы переобулись».

Многие подчеркивают: в условиях мировой нестабильности экономические интересы снова оказались важнее санкционных принципов.