Бузова отметила на сцене 8-летие творческой деятельности и поцеловалась с Майями

Актриса Ольга Бузова отметила свою 8-летнюю работу концертом в московском клубе. Известно, что на руке у нее появилась временная татуировка с цифрой 8.

До того, как выйти на сцену, артистка поговорила со средствами массовой информации, где она сообщила о своём карьерном пути и ответила на несколько вопросов.

Известно, что ее фанаты ждали Ольгу практически 3 часа. Места в партере для танцев стали раскупаться заранее, чтобы увидеть и прикоснуться к своей любимой артистки. Певица много говорила со своими фанатами и перед выходом на сцену она перекрестилась.

Бузова начала строить планы на следующий год, женщина планирует родить малыша и вернуться на сцену уже в 2026 году, пишет Super.ru.

На концерте певица удивила своих гостей поцелуй с Олегом Майями при всех. Так, артисты завершили исполнение их трека «Такси».