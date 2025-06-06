Бурда в красивой упаковке: Росконтроль назвал марки кофе, которые не рекомендуется покупать даже с большой скидкой

Как выбрать качественный растворимый кофе: проверка популярных марок

Растворимый кофе является неотъемлемой частью утренней рутины для многих. Он помогает быстро проснуться, зарядиться энергией и начать день. Однако не все марки растворимого кофе соответствуют заявленным стандартам качества. В недавней проверке Росконтроля были выявлены как достойные бренды, так и те, которые вызывают сомнения. Узнайте, какие продукты заслуживают вашего внимания, а какие лучше избегать.

Почему кофе «Жокей Фаворит» оказался в числе худших?

Одним из самых сомнительных продуктов оказался растворимый кофе «Жокей Фаворит». На первый взгляд, он может показаться безопасным, так как не содержит явных вредных добавок. Однако эксперты Росконтроля отметили, что это скорее смесь, чем настоящий кофе. В составе присутствуют цикорий и зерновые культуры, которые придают напитку вкус, далекий от оригинального кофейного аромата. Вместо чистого кофе вы фактически получаете напиток с примесями, что не оправдывает цену.

Проблемы с кофе «БонКафе» 3 в 1

Кофе «БонКафе» 3 в 1 также не обрадовал экспертов. В составе напитка обнаружены заменители молочного жира и большое количество трансжиров — почти 10%. Это не только снижает его полезные свойства, но и делает напиток менее бодрящим. К тому же, содержание кофеина в нем минимально, что делает «БонКафе» 3 в 1 далеко не самым эффективным вариантом для утреннего пробуждения.

Кофе «Italica»: не соответствует ожиданиям

Растворимый кофе итальянского бренда «Italica» также не оправдал ожиданий. Вместо использования только кофейных зерен в составе напитка встречаются зерновые культуры и цикорий. Эти добавки не вредят здоровью, но делают вкус напитка менее насыщенным и не дают того яркого кофейного аромата, который так ценят настоящие кофеманы.

MacCoffee Favorite: переплата за некачественный продукт

С растворимым кофе MacCoffee Favorite ситуация похожа. Этот напиток не соответствует требованиям ГОСТ 32776-2014, а высокая цена не оправдывает качества. В упаковке содержится смесь, а не чистый растворимый кофе, что делает покупку этого бренда нецелесообразной. Вы переплачиваете за название, но по сути получаете продукт низкого качества.

Лучшие бренды растворимого кофе по версии Росконтроля

Среди проверенных брендов выделяются несколько марок, которые прошли все тесты с отличием:

Jardin — бренд, который зарекомендовал себя как производитель высококачественного кофе, не содержащего вредных добавок. Кофе Jardin соответствует заявленному составу и полностью оправдывает свою цену.

Jacobs — один из самых стабильных брендов на рынке, который прошел проверку без нареканий. Вкус и качество его кофе подтверждаются многочисленными тестами.

Nescafe — мировой лидер, который не разочарует вас качеством своего продукта. Nescafe является проверенным временем выбором для любителей растворимого кофе.

Ambassador Platinum — премиум-бренд, который тоже показал отличные результаты в тестах. Этот кофе станет хорошим выбором для тех, кто хочет насладиться особенным вкусом.

«Московская кофейня на паяхъ» — российский бренд, который успешно конкурирует с зарубежными аналогами. Если вы хотите поддержать отечественного производителя, это отличный выбор.

«Черная карта» — бренд, который предложит вам насыщенный вкус и аромат настоящего кофе, без вредных добавок и заменителей.

Как правильно выбрать растворимый кофе?

Выбирая растворимый кофе, важно не только ориентироваться на бренд, но и внимательно изучать состав продукта. Избегайте кофе с добавками и заменителями, которые могут снизить качество и вкус напитка. Также стоит обращать внимание на отзывы и результаты независимых проверок.

Чтобы наслаждаться истинным вкусом кофе, выбирайте проверенные и качественные бренды, которые прошли все тесты и соответствуют стандартам. В итоге это позволит вам получать удовольствие и заряд бодрости, а не разочарование.