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Бурда в красивой банке: Росконтроль назвал марки кофе, которые не рекомендуется покупать даже с большой скидкой

какие марки растворимого кофе прошли проверку Р...

fedsp.com

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Растворимый кофе стал неотъемлемой частью утренней рутины для многих. Он помогает быстро проснуться и зарядиться энергией, но не все марки соответствуют заявленным стандартам качества.

Недавняя проверка Росконтроля выявила, какие бренды кофе стоит выбирать, а какие — лучше обходить стороной.

Что не так с кофе «Жокей Фаворит»?

Среди самых сомнительных продуктов оказался растворимый кофе «Жокей Фаворит». На первый взгляд, он может показаться вполне безопасным, так как не содержит вредных добавок. Однако эксперты Росконтроля заявили, что продукт скорее напоминает кофейный напиток с примесями, чем настоящий кофе. Все дело в обилии добавок — цикорий и зерновые культуры, которые, хотя и натуральные, делают этот продукт далёким от классического кофе. Фактически, за ваши деньги вы получаете смесь, а не чистый кофейный напиток.

«БонКафе» 3 в 1: что скрывается в составе?

Не обошлось без разочарования и для бренда «БонКафе» 3 в 1. В составе этого напитка эксперты нашли заменитель молочного жира и высокое содержание трансжиров — почти 10%. Это не только делает кофе вредным для здоровья, но и значительно снижает его эффективность в плане бодрящего эффекта. Кофеина в напитке почти нет, а само содержание растворимого кофе оставляет желать лучшего.

Итальянский «Italica» и его неудачные заменители

Растворимый кофе Italica оказался в числе аутсайдеров по той же причине. Вместо чистых кофейных зерен здесь используются зерновые культуры и цикорий. Конечно, такие добавки не наносят вреда здоровью, но создают ощущение, что вы пьете не кофе, а его дешёвую альтернативу. Такой продукт вряд ли удовлетворит настоящих ценителей кофе.

MacCoffee Favorite: переплата за низкое качество

Похожая ситуация с MacCoffee Favorite. Этот напиток не соответствует заявленным стандартам ГОСТ 32776–2014 и не оправдывает свою высокую цену. Вместо ожидаемого кофе в упаковке вы получаете продукт, в состав которого входят заменители, что делает покупку нецелесообразной. Вы переплачиваете за брендовое имя, но получаете гораздо меньше, чем ожидали.

Какие бренды стали лучшими по версии Росконтроля?

Несмотря на разочарования с некоторыми марками, есть и те, кто прошел все проверки с отличием. Росконтроль высоко оценил следующие бренды:

  • Jardin — этот бренд зарекомендовал себя как надежный производитель с высококачественным продуктом. Все тесты показали, что кофе действительно соответствует заявленному составу и не содержит вредных добавок.
  • Jacobs — классика, которая никогда не подводит. Jacobs прошел проверку без нареканий, подтвердив стабильность своего качества и соответствие стандартам.
  • Nescafe — один из самых популярных брендов в мире, который прошел все необходимые испытания и доказал, что его растворимый кофе всегда хорош. Это проверенный временем выбор, которому можно доверять.
  • Ambassador Platinum — премиум-бренд, который также продемонстрировал отличные результаты в тестах. Если вы хотите попробовать что-то особенное, этот кофе будет хорошим выбором.
  • «Московская кофейня на паяхъ» — российский производитель, который успешно конкурирует с зарубежными брендами. Этот кофе достоин внимания тех, кто хочет поддержать отечественных производителей.
  • «Черная карта» — ещё один бренд, который подтвердил свой статус качественного и безопасного продукта. «Черная карта» предоставляет насыщенный вкус и аромат настоящего кофе.

Как правильно выбрать растворимый кофе?

Когда вы выбираете растворимый кофе, важно не только обращать внимание на бренд, но и тщательно изучать состав продукта. Росконтроль показал, что не все марки кофе одинаково хороши. Перед покупкой стоит проверять состав на наличие добавок и заменителей, читать отзывы и, конечно, учитывать результаты проверок от независимых организаций.

Выбирайте проверенные бренды, чтобы наслаждаться настоящим вкусом кофе, который принесет вам удовольствие и бодрость, а не разочарование, сообщает usolie.

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