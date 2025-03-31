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Будете 100 раз готовить, и все не наедитесь – свёкла по-осетински исчезает с тарелки за считанные секунды

Маринованная свекла — это не только способ сохр...

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Маринованная свекла — это не только способ сохранить урожай, но и отличный способ наслаждаться вкусом и пользой этого корнеплода круглый год. Правильно замаринованная свекла станет замечательным дополнением к салатам, закускам и основным блюдам, добавляя им сладость и пикантность. Рецепт свеклы по-осетински сочетает простоту приготовления и великолепный вкус. Это блюдо отлично подойдет как для праздничного ужина, так и для семейного обеда, а секрет кроется в идеальном сочетании сладости свеклы, остроты чеснока и аромата кавказских специй.

Ингредиенты:

  • 1 кг моркови

  • 600 г свеклы

  • 3 зубчика чеснока

  • 1/2 столовой ложки соли

  • 30 мл растительного масла

  • 300 мл воды

  • 1 столовая ложка 9% уксуса

  • 1 чайная ложка хмели-сунели

Приготовление:

  1. Тщательно очистите свеклу и морковь, нарежьте их брусочками длиной около 3 см, чтобы они лучше пропитались маринадом и сохранили свою текстуру. Чеснок нарежьте тонкими пластинками, чтобы он отдал свой аромат, не перебивая вкус свеклы.

  2. В глубокой кастрюле смешайте воду, соль и специи. Доведите смесь до кипения, добавьте растительное масло и доведите до кипения еще раз, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.

  3. Разложите нарезанную свеклу по стерилизованным банкам, добавьте уксус и залейте кипящим маринадом. Плотно закрутите крышки для герметичности.

  4. Оставьте банки остывать при комнатной температуре в течение суток, а затем уберите их в прохладное место для хранения.

Такая заготовка станет настоящим спасением в холодное время года, когда особенно не хватает свежих овощей и витаминов. Свекла по-осетински не только вкусная, но и полезная, так как она богата витаминами, минералами и антиоксидантами, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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