Будете 100 раз готовить, и все мало – свёкла по-осетински съедается всеми за считанные секунды:
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Маринованная свекла — это не только способ сохранить урожай, но и отличный способ добавить в меню яркий, насыщенный вкус. Особенно если приготовить её по осетинскому рецепту — просто, вкусно и с ароматом кавказских специй. Такая свекла прекрасно подойдёт к салатам, мясным блюдам или как самостоятельная закуска.
Что понадобится:
Свекла — 600 г
Морковь — 1 кг
Чеснок — 3 зубчика
Соль — 1/2 ст. ложки
Масло растительное — 30 мл
Вода — 300 мл
Уксус 9% — 1 ст. ложка
Хмели-сунели — 1 ч. ложка
Как готовить:
Очистите свеклу и морковь, нарежьте их брусочками по 3 см — так они лучше пропитаются маринадом.
Чеснок нарежьте тонко — он придаст аромат, не перебивая вкус овощей.
В кастрюле смешайте воду, соль и хмели-сунели. Доведите до кипения, добавьте масло и снова доведите до кипения.
Разложите овощи по стерилизованным банкам, влейте уксус и залейте горячим маринадом.
Закрутите крышки, дайте остыть при комнатной температуре, затем уберите в прохладное место.
Эта свекла отлично хранится и станет настоящей находкой зимой — насыщенная вкусом, полезная и витаминная. Идеальное дополнение к вашему столу, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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