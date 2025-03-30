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· 16+ · Полина Модестова

Будете 100 раз готовить, и все мало – свёкла по-осетински съедается всеми за считанные секунды:

Маринованная свекла — это не только способ сохр...

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Маринованная свекла — это не только способ сохранить урожай, но и отличный способ добавить в меню яркий, насыщенный вкус. Особенно если приготовить её по осетинскому рецепту — просто, вкусно и с ароматом кавказских специй. Такая свекла прекрасно подойдёт к салатам, мясным блюдам или как самостоятельная закуска.

Что понадобится:

  • Свекла — 600 г

  • Морковь — 1 кг

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Соль — 1/2 ст. ложки

  • Масло растительное — 30 мл

  • Вода — 300 мл

  • Уксус 9% — 1 ст. ложка

  • Хмели-сунели — 1 ч. ложка

Как готовить:

  1. Очистите свеклу и морковь, нарежьте их брусочками по 3 см — так они лучше пропитаются маринадом.

  2. Чеснок нарежьте тонко — он придаст аромат, не перебивая вкус овощей.

  3. В кастрюле смешайте воду, соль и хмели-сунели. Доведите до кипения, добавьте масло и снова доведите до кипения.

  4. Разложите овощи по стерилизованным банкам, влейте уксус и залейте горячим маринадом.

  5. Закрутите крышки, дайте остыть при комнатной температуре, затем уберите в прохладное место.

Эта свекла отлично хранится и станет настоящей находкой зимой — насыщенная вкусом, полезная и витаминная. Идеальное дополнение к вашему столу, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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