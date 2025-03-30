Будете 100 раз готовить, и все мало – свёкла по-осетински съедается всеми за считанные секунды:

Маринованная свекла — это не только способ сохранить урожай, но и отличный способ добавить в меню яркий, насыщенный вкус. Особенно если приготовить её по осетинскому рецепту — просто, вкусно и с ароматом кавказских специй. Такая свекла прекрасно подойдёт к салатам, мясным блюдам или как самостоятельная закуска.

Что понадобится:

Свекла — 600 г

Морковь — 1 кг

Чеснок — 3 зубчика

Соль — 1/2 ст. ложки

Масло растительное — 30 мл

Вода — 300 мл

Уксус 9% — 1 ст. ложка

Хмели-сунели — 1 ч. ложка

Как готовить:

Очистите свеклу и морковь, нарежьте их брусочками по 3 см — так они лучше пропитаются маринадом. Чеснок нарежьте тонко — он придаст аромат, не перебивая вкус овощей. В кастрюле смешайте воду, соль и хмели-сунели. Доведите до кипения, добавьте масло и снова доведите до кипения. Разложите овощи по стерилизованным банкам, влейте уксус и залейте горячим маринадом. Закрутите крышки, дайте остыть при комнатной температуре, затем уберите в прохладное место.

Эта свекла отлично хранится и станет настоящей находкой зимой — насыщенная вкусом, полезная и витаминная. Идеальное дополнение к вашему столу, пишет krasnoyarskmedia.ru.