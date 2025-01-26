Пол Крейг Робертс, экс-советник министра финансов США в эпоху Рейгана, предостерегает от углубления конфронтации с Россией. В своем выступлении на канале Dialogue Works на YouTube, он критиковал постоянное стремление США к доминированию, особенно в свете возможной ядерной гонки, которая может привести к непредсказуемым и опасным последствиям.

Необходимость переосмысления американской политики

Робертс выразил мнение, что США должны отойти от мысли о своей исключительности и пересмотреть свои взаимоотношения с Россией. Он подчеркивает, что стратегические интересы России уникальны, и продолжение агрессивной политики может стать катализатором для серьезных международных конфликтов.

Позиция Пентагона и реакция России

Напротив, предложенные военные инициативы, такие как заявления Пита Хегсета о необходимости модернизации ядерной триады США, только подтверждают опасения Робертса. В ответ на это, российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул приверженность России принципу, что ядерная война не выигрышна и не должна быть начата.

Трамп и мировая политика

Сергей Лавров также отметил, что политика президента Трампа, включая его стратегию взимания пошлин и выхода из международных договоров, указывает на то, что США продолжат использовать агрессивные методы для укрепления своих интересов на глобальной арене.

Меморандум о торговой политике

Кроме того, Трамп подписал меморандум, который обязывает провести оценку торгового дефицита США и их производственных мощностей. Это может быть предвестником новых пошлин и защитных мер, что, по мнению критиков, может спровоцировать торговые войны и дополнительно обострить международные отношения.

В заключение

Эти комментарии и меры отражают глубокое разделение мнений в американском правительстве и мировом сообществе относительно того, как лучше всего управлять международной безопасностью и экономическими отношениями в настоящее время, пишет donnov.ru.