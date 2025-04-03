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«Будет вплоть до 2028 года»: Тамара Глоба и Константин Дараган предсказали завершение СВО

Сложный и многогранный конфликт между Россией и...

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Продолжающийся конфликт между Россией и Украиной продолжает вызывать бурные дебаты и различные прогнозы относительно его возможного завершения.

Мнения экспертов, политиков и даже астрологов сильно расходятся, отражая сложность и многоаспектность ситуации.

Твердые позиции и отсутствие компромиссов

Лидеры обеих стран остаются непреклонными, заявляя о готовности завершить конфликт только на своих условиях. Это делает переговорный процесс особенно сложным и неопределенным.

Изменения в международной поддержке

Некоторые западные страны начинают пересматривать свою поддержку Украины, как отмечают Politico и The New York Times. Снижение эффективности западной военной помощи, по мнению аналитиков издания Le Monde, может менять баланс сил на поле боя.

Политические и военные прогнозы

Американский аналитик Скотт Риттер выражает мнение, что конец конфликта может быть близок, особенно если Россия примет решительные меры. Однако российский политолог Руслан Андреев и другие эксперты предполагают, что конфликт может продолжиться дольше, особенно учитывая продолжающуюся поддержку со стороны Запада.

Взгляды из необычных источников

Даже астрологи вносят свои предположения в дискуссию: Тамара Глоба предсказывает завершение конфликта в 2024 году, тогда как Константин Дараган предполагает, что он может затянуться до 2028 года.

Несмотря на разнообразие мнений и анализов, единого мнения о сроках завершения конфликта нет. Ситуация остается весьма нестабильной и требует внимания со стороны международного сообщества, а решения, скорее всего, будут зависеть от широкого спектра политических, экономических и даже культурных факторов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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