На фоне затянувшегося конфликта между Россией и Украиной всё чаще звучат прогнозы о возможном завершении боевых действий.

Однако мнения на этот счёт сильно расходятся — от оптимистичных до крайне сдержанных.

Позиции сторон остаются жёсткими

Обе стороны по-прежнему демонстрируют непреклонность. Лидеры государств заявляют, что готовы к прекращению конфликта лишь на своих условиях, не рассматривая альтернативных сценариев. Компромиссы пока остаются за рамками официальных диалогов.

Западные союзники теряют уверенность

На фоне отсутствия реального прогресса некоторые западные страны, оказывающие помощь Украине, начинают открыто выражать разочарование. Так, Politico сообщает, что в США пересматривают подход к поддержке ВСУ, а The New York Times отмечает, что российская сторона якобы готова к переговорам.

Французское издание Le Monde ссылается на мнения аналитиков, которые считают, что западная военная помощь уже не оказывает решающего влияния на ситуацию на фронте. По оценкам экспертов, российские силы сохраняют инициативу и продолжают наступление.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель также высказался на эту тему: по его словам, конфликт можно остановить, прекратив поставки оружия Киеву.

Военные и политические прогнозы

Американский военный аналитик Скотт Риттер выразил уверенность, что завершение конфликта не за горами. По его словам, всё закончится, когда Россия примет окончательное решение: «Мы видим завершение фазы, которая длится уже два года. Вряд ли это затянется ещё на год».

В то же время российский политолог Руслан Андреев настроен менее оптимистично. Он считает, что конфликт может продолжиться и за пределами 2025 года, особенно с учётом продолжающейся западной поддержки Украины.

Бизнесмен Аркадий Скоров из строительной компании «Дальпитерстрой» также привязывает окончание конфликта к снижению западного влияния. А сенатор Дмитрий Рогозин уверен в победе России, но подчёркивает: быстро это не произойдёт.

Астрологические взгляды: от 2024 до 2028

К теме подключились и астрологи. Тамара Глоба предсказала завершение конфликта уже в 2024 году, несмотря на високосный и сложный с астрологической точки зрения год.

А вот Константин Дараган дал более длительный прогноз: по его словам, конфликт может затянуться до 2028 года. Он также предположил, что в 2024 году Россию ожидает ужесточение политики, а Украина может столкнуться с территориальным разделением, сообщает newsnn.