"Будет важный разговор": Путин анонсировал большое заседание Совета безопасности РФ
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Российский лидер Владимир Путин на наступившей неделе намерен провести большое заседание Совбеза РФ. Также он планирует принять верительные грамоты у зарубежных послов. Об этом проинформировал Павел Зарубин в канале, анонсирующем мероприятия Кремля.
Информацию подтвердил и официальный представитель Кремля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да. Совбез планируется. Тему сообщим", - коротко отметил он.