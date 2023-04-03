Президент РФ проведет большое заседание Совета безопасности на этой неделе

Российский лидер Владимир Путин на наступившей неделе намерен провести большое заседание Совбеза РФ. Также он планирует принять верительные грамоты у зарубежных послов. Об этом проинформировал Павел Зарубин в канале, анонсирующем мероприятия Кремля.

Информацию подтвердил и официальный представитель Кремля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.