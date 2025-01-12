Будет увеличена еще на 10%. Пенсионеров ожидает рекордная индексация в феврале

Февральский месяц принесет приятные новости для пенсионеров России, так как они могут ожидать одно из крупнейших увеличений пенсионных выплат за последние годы. Сергей Власов, авторитетный эксперт в сфере пенсионного обеспечения, поделился информацией о том, что пенсионеры получат прибавку к своим выплатам на уровне около 10%.

Намеченные изменения в пенсионных выплатах

С началом текущего года было произведено увеличение страховых пенсий на 7,3% как для работающих, так и для неработающих пенсионеров, что стало частью плановой индексации, рассчитанной на основании инфляции прошлого года. Однако в связи с тем, что инфляция оказалась выше ожидаемых показателей, февраль обещает дополнительное увеличение.

Детали предстоящего повышения

Кроме стандартной индексации, в феврале будет произведено повышение ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для льготных категорий граждан, включая инвалидов, ветеранов и участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Эта прибавка также оценивается в 7,3%.

Компенсация за превышение уровня инфляции

Помимо запланированных увеличений, пенсионеры также получат компенсацию за то, что инфляция превысила прогнозы. Эта дополнительная выплата, предварительно оцененная в 2,5%, скоро будет утверждена официально. В итоге общее увеличение пенсий в феврале достигнет приблизительно 10%, что является значимым подспорьем для пожилых людей.

Вывод

Это увеличение выплат является значительной мерой поддержки для пенсионеров, помогая им справляться с растущими расходами на жизнь. Предстоящее повышение пенсий в следующем месяце предоставит необходимое облегчение многим старшим гражданам, обеспечивая их финансовую стабильность в меняющейся экономической среде.