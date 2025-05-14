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Будет продолжаться целых 20 лет: неожиданные предсказания ясновидящих об окончании СВО

Астрологи и ясновидящие назвали сроки окончания...

orenburg.spravedlivo.ru

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Пока аналитики строят военные прогнозы, астрологи, ритмологи и ясновидящие предлагают свои версии окончания спецоперации и будущего России.

Прогнозы разнятся — кто-то говорит о мире в ближайшее время, кто-то — только после 2026 года. Но большинство сходится в одном: 2025-й станет переломным.

Пророчество Ванги: «Россия вернёт своё»

Болгарская провидица Ванга, как утверждают её последователи, предсказывала возвращение Россией земель, которые она считает своими. В её высказываниях звучало:

«Большой брат придёт на чужую землю и заберёт своё».

Также упоминалось, что мир наступит не скоро — напряжённость может продлиться до 20 лет, а территория Украины может быть разделена между Россией, Польшей и другими странами.

Григорий Кваша: 2025 год — точка поворота

Ритмолог и математик Григорий Кваша, предсказавший начало конфликта в 2022 году, считает, что в 2025 году наступит развязка.

«Современная Россия станет самой великой, самой блестящей державой», — утверждает он.

По его теории ритмов, страна выйдет на пик своего исторического развития.

Тамара Глоба: мир в 2026 году

Известная астролог Тамара Глоба прогнозирует, что осенью 2025 года могут быть подписаны первые соглашения, но полное завершение конфликта возможно лишь в 2026 году.

Она связывает будущее России с наступлением Эры Водолея, в которой страна должна занять гуманитарное и духовное лидерство.

Кажетта Ахметжанова: Украину ждёт раздел

Ясновидящая из Казахстана считает, что в 2025 году многое станет ясно. По её словам:

  • часть территорий отойдёт России;
  • центральная часть останется Украине;
  • запад может оказаться под влиянием Польши и Венгрии.

В долгосрочной перспективе (к 2033 году), по её словам, мир будут формировать четыре державы: Россия, США, Китай и Индия.

Светлана Драган: мир только в 2026-м

Астролог Светлана Драган также указывает на начало 2026 года как на период реального завершения конфликта. Возможна пауза в августе 2025, но настоящая стабильность, по её словам, придёт не раньше января 2026.

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