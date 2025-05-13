Будущее спецоперации на Украине продолжает оставаться в центре общественного внимания.

В то время как политики и военные эксперты строят аналитические прогнозы, альтернативную картину предлагают астрологи, ясновидящие и ритмологи.

Пророчества Ванги

Болгарская провидица Ванга якобы предсказывала, что Россия вернёт себе земли, которые считает своими по праву. По её словам, «Большой брат придёт на чужую землю и заберёт своё», но мир наступит нескоро: конфликты и напряжение продлятся около 20 лет. Ванга также якобы указывала, что часть территорий может быть разделена между Россией и западными странами, включая Польшу.

Прогноз Григория Кваши

Ритмолог и математик Григорий Кваша, который ранее точно предсказал начало конфликта в 2022 году, считает, что 2025 год станет поворотным. По его расчётам, спецоперация завершится в ближайшее время, и Россия станет ведущей державой в мире.

«Современная Россия станет самой великой, самой блестящей державой», — утверждает Кваша.

Предсказания Тамары Глобы

Астролог Тамара Глоба прогнозирует, что в осенние месяцы 2025 года могут быть подписаны первые мирные соглашения. Однако окончательное завершение конфликта, по её словам, произойдёт лишь в 2026 году. Она связывает будущее России с Эрой Водолея, которая, по астрологическим канонам, сулит стране лидерство и гуманитарную миссию.

Версия Кажетты Ахметжановой

Ясновидящая из Казахстана Кажетта Ахметжанова уверена, что уже в 2025 году станут ясны итоги СВО. По её предсказаниям, Украину ждёт раздел: часть территорий отойдёт России, часть останется Украине, а западные регионы могут войти в зону влияния Польши и Венгрии.

«К 2033 году миром будут управлять четыре державы: Индия, Китай, Россия и США», — утверждает Ахметжанова.

Светлана Драган: окончание в 2026 году

Астролог Светлана Драган считает, что завершение СВО не стоит ожидать раньше начала 2026 года. По её словам, возможно временное затишье в августе 2025, но реальный мир наступит не раньше января 2026 года, с постепенным спадом глобальной напряженности к весне, сообщает mosaica.