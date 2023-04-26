Будет полностью запрещено снимать наличные: россиянам рассказали о неприятном правиле

С карт рассрочки в России запретили снимать наличные

Граждан РФ предупредили о неприятном правиле: с одного из видов пластиковых карт снимать наличные средства не получится. По словам директора маркетплейса финансовых услуг "Выбери.ру" Ярослава Баджурака, речь в данном случае идет о так называемых картах рассрочки. Такие банковские карты от всех остальных разительно отличаются.

Если оплачивать картой рассрочки сделанные покупки, то часть средств за них придется платить магазину, а не покупателю. И если магазин сотрудничает с конкретным банковским учреждением, то получается, что оплата такой картой всего лишь дает отсрочку в выплате полной стоимости товара.

Однако при снятии наличных либо будет отказано, либо, если техническая возможность снятия все-таки есть, будут большие проценты и комиссия.