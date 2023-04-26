Новости России
· Служба новостей

Будет полностью запрещено снимать наличные: россиянам рассказали о неприятном правиле

С карт рассрочки в России запретили снимать наличные
Будет полностью запрещено снимать наличные: россиянам рассказали о неприятном правиле

Фото: открытые источники

Граждан РФ предупредили о неприятном правиле: с одного из видов пластиковых карт снимать наличные средства не получится. По словам директора маркетплейса финансовых услуг "Выбери.ру" Ярослава Баджурака, речь в данном случае идет о так называемых картах рассрочки. Такие банковские карты от всех остальных разительно отличаются.

Если оплачивать картой рассрочки сделанные покупки, то часть средств за них придется платить магазину, а не покупателю. И если магазин сотрудничает с конкретным банковским учреждением, то получается, что оплата такой картой всего лишь дает отсрочку в выплате полной стоимости товара.

Однако при снятии наличных либо будет отказано, либо, если техническая возможность снятия все-таки есть, будут большие проценты и комиссия.

"Кроме того, вносить платежи на такую карту нужно без опозданий, поскольку просрочки строго караются штрафами и пенями", —объяснил эксперт в интервью konkurent.ru.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Клещи сойдут с ума: смертельный аромат для кровопийц

Интересное

день назад

Мобилизация, свадьба или беременность? Таролог из Казани рассказала, какие сюрпризы готовит 2023 год знакам зодиака

заявку на выведение тараканов для всего дома бесплатно

Новости России

день назад

Берите только ее, там точно есть мясо: специалисты Роскачества назвали лучшую тушенку

Редакция помогает

3 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города

замена видеокарты на ноутбуке цена в Новосибирске

Новости России

день назад

Проверьте баланс карты, там +10 000 тысяч: кому 25 апреля придет новое пособие от СФР

Новости России

18 часов назад

Выходные отменяются. Россиян ошарашили новым решением по майским праздникам

Новости России

5 часов назад

Клещей сведет с ума: смертельный аромат для кровопийц

Новости России

12 часов назад

«Уволиться будет нельзя»: стали известны условия контрактов для участия в зоне СВО

Новости России

17 часов назад

"Вылезет из гроба и будет есть!": православный священник объяснил, почему нельзя на Радоницу приносить на могилы родных еду и алкоголь
Новости Казани
13 часов назад

"В армии не служил, но считал, что должен встать на защиту Родины": Татарстанский журналист Александр Комаров погиб в зоне военной спецоперации на Украине

"В армии не служил, но считал, что должен встать на защиту Родины": Татарстанский журналист Александр Комаров погиб в зоне военной спецоперации на Украине

Новости России

20 минут назад

Будет полностью запрещено снимать наличные: россиянам рассказали о неприятном правиле

Интересное

день назад

Мобилизация, свадьба или беременность? Таролог из Казани рассказала, какие сюрпризы готовит 2023 год знакам зодиака

Новости России

час назад

Удивительно: женщины назвали самую сексуальную часть мужчин

Новости России

3 часа назад

«Он свою конституционную обязанность выполнил»: Песков объяснил, почему его сын служил в ЧВК, а не в Минобороны в зоне СВО
Соскучились? На Татарстан надвигается первая в этом году гроза с градом
Новости Казани
10 часов назад

Соскучились? На Татарстан надвигается первая в этом году гроза с градом

Новости России

4 часа назад

«Возьмите с собой на шашлык»: в Роскачестве назвали лучшие марки кетчупа «Шашлычный»

Новости России

5 часов назад

Клещей сведет с ума: смертельный аромат для кровопийц

Новости Казани

10 часов назад

В Казани "Чашу" ждет ремонт
На дачу, к озеру или на опушку леса: теперь казанцы могут бесплатно заказывать доставку еды загород
Интересное
5 дней назад

На дачу, к озеру или на опушку леса: теперь казанцы могут бесплатно заказывать доставку еды загород