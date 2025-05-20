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Будет полностью бесплатно: российские семьи получат возможность отправиться в путешествие за счет государства

Открыт приём заявок на всероссийский конкурс «Б...

kasheloff.ru

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Открыт приём заявок на всероссийский конкурс «Больше, чем путешествие».

Победители — 100 семей с детьми — отправятся в экспедиции по красивейшим уголкам России. Заявки принимаются до 25 мая.

Кто может участвовать

Организаторы приглашают семьи с детьми от 7 до 17 лет, увлечённые путешествиями, природой и активным отдыхом. Подходят семьи, которые готовы к пешим походам, походной жизни и хотят больше узнать о культурном и природном наследии страны.

«Если вы мечтаете исследовать неизведанные уголки России вместе с ребёнком — это шанс для вашей семьи», — говорится в официальном анонсе проекта.

Что получат победители

100 семей, прошедших конкурсный отбор, станут участниками Всероссийского семейного туристского фестиваля. Им предоставят:

  • сертификаты на участие;
  • организацию путешествия;
  • проживание в палаточном лагере с бытом и питанием.

Фестиваль включает:

  • пешие маршруты разных уровней сложности;
  • спортивные состязания;
  • культурные и образовательные активности для детей и взрослых.

Как подать заявку

  • До 25 мая 2025 года — регистрация на сайте проекта «Больше, чем путешествие»
  • 2 июня — объявление результатов конкурсного отбора.

Почему это важно

Проект не просто организует отдых — он помогает семьям проводить время вместе с пользой. Участники укрепляют связи, развивают интерес к природе, культуре и внутреннему туризму.

Инициатива поддерживается на государственном уровне и направлена на популяризацию активного семейного отдыха в России.

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